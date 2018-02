Consiliul pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat cu privire la declaratia premierului. Viorica Dancila si Mihai Gadea vor fi audiati

Comunicatul integral al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii

Informatii de background

"In urma indeplinirii procedurii legale, C.N.C.D. va analiza declaratia in speta si comportamentul moderatorului, din perspectiva savarsirii unei posibile fapte de discriminare, prin incalcarea dreptului la demnitate umana a persoanelor cu autism", se arata intr-un comunicat de presa al Consiliului."Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a decis sa se autosesizeze cu privire la declaratia doamnei Prim-ministru Dancila Viorica Vasilica, din cadrul interviului acordat la televiziunea Antena 3, in seara zilei de 15 februarie 2018, care a avut urmatorul continut: 'Acesti oameni cred ca sunt autisti si nu vad si nu aud ceea ce este vizibil pentru toti cei de buna credinta'.Consiliul urmeaza sa organizeze audierea doamnei Prim-ministru in data de 20 februarie. In speta, va fi citat la audieri si moderatorul emisiunii respective, domnul Mihai Gadea. In urma indeplinirii procedurii legale, C.N.C.D. va analiza declaratia in speta si comportamentul moderatorului, din perspectiva savarsirii unei posibile fapte de discriminare, prin incalcarea dreptului la demnitate umana a persoanelor cu autism."Inainte de anuntul oficial al CNCD privind autosesizarea in acest caz, presedintele institutiei - Csaba Asztalos a declarat intr-o interventie telefonica la Digi24, ca, intr-o societate democratica functionala, formatorii de opinie, fie ca sunt politicieni sau jurnalisti, ar trebui sa se retraga din viata publica, atunci cand fac declaratii discriminatorii, potrivit News.ro. Asztalos a declarat ca nu se poate antepronunta in privinta sesizarii privind declaratia premierului Viorica Dancila. Sursa Amintim ca premierul Viorica Dancila a declarat joi seara, la Antena 3, ca vrea sa aiba o abordare transparenta cu liderii europeni si ca Monica Macovei a facut mult rau Romaniei prin atitudinea ei si prin faptul ca "si-a parat propria tara" in Parlamentul European, cerand, referitor la legile Justitiei, sa fie judecata de alte 27 de tari. Premierul i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul".Presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita, Ana Dragu, a criticat declaratia premierului si a sustinut ca postarea sa pe Facebook in acest caz poate fi considerata o sesizare catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.Astazi, 16 februarie, premierul Viorica Dancila si-a cerut scuze, prin intermediul unui comunicat de presa, pentru declaratia pe care a facut-o joi seara.