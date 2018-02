Dancila, in legatura cu sesizarea CNCD, dupa ce a folosit termenul "autist": Stiu. Voi face toate demersurile, nu pentru a evita o sanctiune, ci pentru ca nu am vrut sa fac nicio analogie. Empatizez cu persoanele cu dizabilitati

Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, raspunzand unor intrebari ale jurnalistilor privind declaratia sa legata de "autisti", ca va lua legatura cu ONG-urile pentru a le spune personal ca nu a vrut sa fac nicio analogie, ea sustinand ca empatizeaza cu persoanele cu dizabilitati, relateaza News.ro.





"Imi pare rau, o sa vedeti in perioada urmatoare, nu am vrut sa fac nicio analogie, dimpotriva, pentru ca intotdeauna am sprijinit persoanele cu probleme si voi face acest lucru in continuare. Imi pare rau ca s-a facut aceasta analogie, nu a fost intentia mea si va asigur ca nu as face acest lucru niciodata, am sa iau legatura cu organizatiile, am sa sun personal si am sa le spun ca nu a fost intentia mea", a afirmat Viorica Dancila.





In legatura cu faptul ca a fost sesizat CNCD, premierul a declarat: "Stiu, am spus ca voi face toate demersurile nu pentru a evita o sanctiune, ci pentru faptul ca chiar imi pare rau ca s-a inteles acest lucru si empatizez total cu oamenii care au astfel de probleme".





Intrebata daca are o strategie pentru problemele persoanelor cu dizabilitati, Dancila a raspuns: "Am si spus ca ma voi implica ca sa construiesc o strategie buna si pentru astfel de persoane si pentru alte persoane cu dizabilitati care se confrunta cu probleme".





Viorica Dancila a facut aceste declaratii la plecarea de la sediul IGPR, unde a sustinut un discurs la bilantul Politiei Romane. Ea a refuzat sa raspunda la alte intrebari.

Premierul Viorica Dancila a sustinut joi seara, la Antena 3, ca vrea sa aiba o abordare transparenta cu liderii europeni si ca Monica Macovei a facut mult rau Romaniei prin atitudinea ei si prin faptul ca "si-a parat propria tara" in Parlamentul European, cerand, referitor la legile Justitiei, sa fie judecata de alte 27 de tari. Premierul i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul".





Presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita, Ana Dragu, critica, intr-o postare pe Facebook , afirmatia premierului Viorica Dancila, care i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul", Dragu afirmand ca postarea sa poate fi considerata o sesizare catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, pentru a lua masurile impuse de lege intr-un astfel de caz. Contactat de News.ro si intrebat in legatura cu eventuala autosesizare a Consiliului, presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat ca va discuta cu colegii sai acest subiect.