Premierul Dancila isi cere scuze pentru declaratia in care a folosit termenul "autist": Imi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilitati, indiferent de natura acestora

Premierul Viorica Dancila isi cere scuze public, printr-un comunicat de presa, pentru declaratia facuta in cadrul unei emisiuni televizate in care foloseste termenul autist pentru a se referi la unii politicieni si precizeaza ca prin comparatia facuta nu a dorit sa aduca jigniri persoanelor cu tulburari din spectrul autismului.





"Imi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilitati, indiferent de natura acestora. Sunt oameni care au nevoie de grija si de sustinerea noastra. Avem datoria sa dovedim intelegere si umanitate, sa le respectam drepturile, sa le aparam demnitatea", a afirmat prim-ministrul Dancila.





Seful Executivului subliniaza ca doar printr-o atentie constanta acordata persoanelor cu dizabilitati putem contribui la integrarea acestora in societate si punerea in valoare a calitatilor lor. "M-am implicat activ in tot ceea ce inseamna promovarea si apararea drepturilor persoanelor cu dizabilitati. Ca prim-ministru, voi folosi toate parghiile legale pentru a pune in practica, in cel mai scurt timp, masuri active destinate rezolvarii dificultatilor pe care le intampina semenii nostri", a subliniat Viorica Dancila.

Premierul Viorica Dancila i-a catalogat, joi, intr-o emisiune TV, drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul”.Propriu-zis, Viorica Dancila a spus ca Monica Macovei a facut mult rau Romaniei prin atitudinea ei si prin faptul ca "si-a parat propria tara" in Parlamentul European, cerand, referitor la legile Justitiei, sa fie judecata de alte 27 de tari. In acest context a subliniat :"Cum poate un europarlamentar sa indeparteze Romania de Europa? Un om care noua ani a stat la Bruxelles cunoaste institutiile, cunoaste regulile europene si stie cat de importanta este participarea noastra ca stat membru in aceasta constructie europeana. Legat de parteneriatul strategic - este primul Guvern care are un vicepremier care se ocupa de parteneriate strategice, in special pe parteneriatul strategic cu SUA. Deci cred ca doar aceste doua lucruri arata, sa ma exprim elegant, ca dezinformeaza si ca stiu realitatea, dar nu vor sa o accepte si sa o vada. Acesti oameni cred ca sunt autisti si nu vad si nu aud ceea ce este vizibil pentru toti cei de buna credinta", a conchis ea, potrivit News.ro.