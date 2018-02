Presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita a sesizat Consiliul pentru Combaterea Discriminarii, pentru ca premierul a folosit termenul “autist” in mod jignitor. Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism ii cer Vioricai Dancila sa isi ceara scuze public

Presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita, Ana Dragu, a sesizat, pe Facebook, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, dupa ce premierul Viorica Dancila i-a catalogat, joi, intr-o emisiune TV, drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul". Ana Dragu considera ca un astfel de limbaj jigneste mii de pacienti cu autism si instiga la dispret si desconsiderare, lezand demnitatea umana. Ulterior, presedintele Asociatiei Autism Europa a facut o lista de politicieni romani care folosesc gresit termenul "autist", lista pe care se afla Liviu Dragnea, Mihai Razvan Ungureanu si Calin Popescu Tariceanu. Totodata, Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism Romania ii solicita premierului, intr-o scrisoare deschisa, sa isi ceara scuze public, pentru ca folosirea acestui termen in sens negativ „este o jignire adusă persoanelor cu autism din ţara noastră şi din întreaga lume”.

Ce scrie Ana Dragu:





"Premiedrul neconflictual al Romaniei despre persoanele cu "dezabilitati"





Nu stiu, ultima data cand am verificat, persoanele astea DEZABILITATE se numeau, in discursuri oficiale europene, in institutii prin care doamna a prestat, persoane diferit abilitate dar,





in timp ce parintii copiilor cu autism se dau de ceasul mortii incercand sa limiteze repercusiunile falimentului social si uman in care ne-au adus infractorii din Parlamentul Romaniei, majoritatea lipsiti de orice urma de principii, iata ce declara premierul Romaniei la TV:





"Acesti oameni cred ca sunt autisti si nu vad si nu aud..." Vasilica Dancila, primul premier femeie din Ro.





Hmm! Despre cine o fi vorbind?





Peste 9000 de copii cu tulburari de spectru autist din Romania sunt incadrati in grad de handicap. Statul nu a fost in stare NICI MACAR SA II NUMERE, daramite sa le asigure serviciile psihologice si sociale necesare pentru a-i ajuta sa devina adulti cat mai functionali. Toata povara infiintarii, finantarii si impunerii de standarde de calitate in serviciile de recuperare cade in sarcina FAMILIILOR.





Acestea sunt impinse zilnic de strategiile inepte de sanatate mintala, de indiferenta si lipsa de scrupule a unor functionari de ocazie spre un viitor negru si cinic, inadmisibil intr-o tara membra a Uniunii Europene.





Sa iti fie RUSINE, doamna Vasilica, ca nici in spatiul public nu depasesti nivelul discursului de coafor de cartier. De o minima cultura medicala ce sa mai vorbim!





Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Romania, aceasta este o sesizare prin care Asociatia Autism Europa Bistrita va solicita sa luati masurile impuse de lege pentru demnitari care jignesc mii de pacienti cu autism si utilizeaza un limbaj care instiga la dispret si desconsiderare, lezand demnitatea uimana.





P.S. Nu ma astept sa raspundeti. Daca ar fi sa intocmim o LISTA INSTITUTIONALA A RUSINII cu numele si "pronumele" celui care face de ras institutia prin comportamentul de mahala si economisirea resurselor cognitive si de bun simt am deschide in timp record o uriasa fabrica de hartie igienica care sa deserveasca neobosita tara".

Si Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism Romania a reactionat printr-o scrisoare deschisa in urma afirmatiei premierului, cerandu-i Vioricai Dancila sa isi ceara scuze public. Potrivit ONG-ului, “o astfel de afirmație este jignitoare pentru persoanele cu autism și familiile lor, îi stigmatizează și mai mult pe acești oameni”, insa, cee e mai grav, nu este primul politician care foloseste termenul “autism” in sens negativ, in rafuielile politice.

Scrisoarea Asociatiei Parintilor cu Autism Romania (sursa Digi24

„Doamna Prim-Ministru Viorica Dancilă,

Este regretabil faptul că la interviul din pe care l-ați acordat la o televiziune în seara zilei de 15 februarie ați spus „Acești oameni cred că sunt autiști și nu văd și nu aud..”. O astfel de afirmație este jignitoare pentru persoanele cu autism și familiile lor, îi stigmatizează și mai mult pe acești oameni. Este absolut regretabilă, mai ales că vine din partea unui demnitar de cel mai înalt rang, din partea Primului Ministru al țării. Un demnitar care ar trebui să-i privească și respecte pe toți cetățenii țării în mod egal și nu să îi compare pe unii cu alții. Iar termenul cel „rău” al comparației este reprezentat, în cazul dvs., de noi, „autiștii”, adică de copiii noștri, soții, părinții, frații noștri, pe care îi priviți ca fiind de condiție inferioară.

Din nefericire, nu sunteți primul politician care folosește termenul de autism în sens negativ, peiorativ, în răfuieli politice, în contexte care nu au nici o legătură cu problematica, nevoile și situația persoanelor cu autism din România. Acest lucru este foarte îngrijorător și arată nivelul de înțelegere de către politicieni a autismului și a problematicii oamenilor cu această condiție, nivelul real de empatie și aplecare al demnitarilor față de nevoile acestor cetățeni.

1 din 100 de români are o tulburare din spectrul autismului. Așadar, există aproape 200.000 de „autiști” (plus familiile lor), și ei tot cetățeni români, care așteaptă să fie tratați cu respect de către reprezentanții statutului român.

Noi, persoanele cu autism și părinții, ne-am aștepta de la un Prim-Ministru, mai ales dacă este nou în funcție, ca prima dată când rostește public termenul de autism, să fie într-un moment în care anunță, de exemplu, crearea unei strategii naționale sau a unui program național pentru aceste persoane. Așa ar fi potrivit într-un context în care situația a aproape 200.000 de persoane cu autism este dramatică. Lipsa serviciilor specializate este cronică, părinții sunt disperați, ei trebuie să susțină copilul (copil, tânăr sau adult) doar cu propriile forțe fizice, psihice, emoționale, să asigure din propriile resurse toate terapiile și serviciile de care copiii lor au nevoie, iar noile schimbări legislative - așa-zisa revoluția fiscală- înrăutățesc și mai mult lucrurile, dărâmă și ONG-urile de părinți, singurele care îi mai ajută pe aceștia în lupta lor.

Autismul nu poate fi sinonim cu ‘răul’. Autismul este o tulburare de dezvoltare care presupune dificultăţi în comunicarea şi relaţionarea socială, care afectează persoana în forme şi grade diferite. Cu toate acestea, persoanele cu autism nu pot fi privite doar ca oameni cărora le lipseşte ceva, ca oameni de rang inferior. „Autiștii” au şi calităţi care sunt tocmai rezultatul acestei condiții: incapacitatea de a minţi sau de a se preface, integritatea, loialitatea, obiectivitatea, căutarea dreptății, apoi o serie de abilităţi speciale în domenii precum ştiinţa sau arta.

„Cred că mulți dintre eroii din viață, precum și cei mai mari oameni de știință și artiști au de fapt sindromul Asperger” (o formă de autism - n.r.), spunea Dr. Tony Attwood, profesor care a lucrat cu persoane cu autism, a studiat problematica autismului, a sindromului Asperger în special, de mai bine de 40 de ani, autor a numeroase cărți de specialitate în autism.

AUTISM ROMÂNIA –Asociația Părinților Copiilor cu Autism consideră că folosirea de către dumneavoastră a termenului de autism cu sensul profund negativ, într-o dispută politică, este o jignire adusă persoanelor cu autism din ţara noastră şi din întreaga lume, adică aproximativ 67 de milioane de indivizi, motiv pentru care va invităm să va cereți public scuze acestor oameni și familiilor lor.

Mulțumesc.

Liuba Iacoblev

Președintă”.



Propriu-zis, Viorica Dancila a spus ca Monica Macovei a facut mult rau Romaniei prin atitudinea ei si prin faptul ca "si-a parat propria tara" in Parlamentul European, cerand, referitor la legile Justitiei, sa fie judecata de alte 27 de tari. In acest context a subliniat :"Cum poate un europarlamentar sa indeparteze Romania de Europa? Un om care noua ani a stat la Bruxelles cunoaste institutiile, cunoaste regulile europene si stie cat de importanta este participarea noastra ca stat membru in aceasta constructie europeana. Legat de parteneriatul strategic - este primul Guvern care are un vicepremier care se ocupa de parteneriate strategice, in special pe parteneriatul strategic cu SUA. Deci cred ca doar aceste doua lucruri arata, sa ma exprim elegant, ca dezinformeaza si ca stiu realitatea, dar nu vor sa o accepte si sa o vada. Acesti oameni cred ca sunt autisti si nu vad si nu aud ceea ce este vizibil pentru toti cei de buna credinta", a conchis ea, potrivit News.ro.

UPDATE Premierul Viorica Dancila isi cere scuze public, printr-un comunicat de presa, pentru declaratia facuta in cadrul unei emisiuni televizate in care foloseste termenul autist pentru a se referi la unii politicieni si precizeaza ca prin comparatia facuta nu a dorit sa aduca jigniri persoanelor cu tulburari din spectrul autismului.