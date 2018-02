WADA: Acreditarea laboratorului antidoping de la Bucuresti, suspendata pana la 29 mai

Agentia Mondiala Antidoping (WADA) a anuntat, pe site-ul oficial, ca acreditarea laboratorului antidoping de la Bucuresti a fost suspendata pentru o perioada de sase luni, incepand din data de 29 noiembrie 2017, cand a intrat in vigoare o suspendare provizorie, scrie News.ro.





Suspendarea a fost decisa din cauza nerespectarii Standardelor Internationale pentru Laboratoare (ISL).





Ca urmare a suspendarii acreditarii, laboratorul nu poate desfasura activitati antidoping, inclusiv analize de urina si de sange.





Laboratorul poate contesta decizia de suspendare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, in termen de 21 de zile.





Potrivit wada-ama.org, daca laboratorul va rezolva problemele cu privire la neindeplinirea ISL, va putea solicita ridicarea suspendarii inainte de expirarea celor sase luni de suspendare. Insa daca pana la finalul celor sase luni nu va remedia problemele, suspendarea ar putea fi prelungita cu inca sase luni.





Laboratorul de Control Doping din Romania era singurul laborator din Europa de Est acreditat de Agentia Mondiala Antidoping. Fondat in august 1983, a functionat initial in structura oganizatorica a Institutului National de Cercetare pentru Sport din subordinea Agentiei Nationale pentru Sport.





Activitatea laboratorului a cunoscut o dezvoltare dupa 1996, an in care s-a decis sa se investeasca in dotarea sa cu echipamente analitice moderne. Pasul decisiv in dezvoltarea activitatii laboratorului a fost facut in 2005, cand a fost infiintata Agentia Nationala Antidoping, iar laboratorul s-a transformat in Directia de Cercetare si Laborator Control Doping si a functionat in cadrul institutiei.





Laboratorul de Control Doping din Romania a primit acreditarea internationala din partea WADA la 29 iulie 2009.