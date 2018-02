Viorica Dancila, despre intalnirea cu Hans Klemm:  Nu am discutat despre legile justitiei, a fost o abordare foarte scurta. I-am spus ambasadorului ca impartasesc punctul de vedere al presedintelui SUA

"A fost o abordare punctuala din partea mea in a apara interesele Romaniei. I-am explicat dlui ambasador lucrurile pe care noi le vrem pentru Romania, dl ambasador mi-a raspuns la fiecare punct pe care l-am adus in atentia dumnealui, legat si de aderarea noastra la OCDE si de ridicarea vizelor si de investitorii americani pe care-i asteptam in Romania si pe care noi ii incurajam sa vina in Romania. Despre legile justitiei nu am discutat", a spus Viorica Dancila.Ea a sustinut ca despre justitie "a fost o abordare foarte scurta" in cadrul discutiei, in contextul in care aparusera inregistrari in care se aduceau acuzatii impotriva DNA."Au aparut atunci in spatiul public acele inregistrari. M-a intrebat ce parere am. I-am spus ca sunt ingrijorata de ceea ce a iesit in spatiul public si sunt ingrijorata si din punctul meu personal, pentru ca am vazut ca intr-una din aceste emisiuni se vorbea despre un dosar facut unui premier. Eu sunt premier si ma gandesc daca este real, nu stiu daca este sau nu este, dar daca este acest lucru mi se poate intampla si mie", a afirmat Dancila.Ea a mentionat apoi ca i-a transmis in acest context ambasadorului american ca ea impartaseste punctul de vedere al presedintelui SUA, Donald Trump, conform caruia acuzarea unor oameni nevinovati poate ruina vieti."Legat tot de legile justitiei, ultimul lucru la care am facut referire a fost ca eu impartasesc punctul de vedere al presedintelui SUA. Am vazut postarea lui Donald Trump de pe 10 februarie, in care acesta scria ca pot fi acuzati, judecati oameni nevinovati. Nu redau citat, va explic ceea ce vrea sa spuna mesajul dumnealui, ca acest lucru poate ruina vieti si ca, cine poate da inapoi o viata pe care, deja, ai distrus-o. Am spus ca asta trebuie sa se intample si la noi, sa avem incredere in justitie, dar, in acelasi timp, sa nu avem cazuri in care sa ne incadram in ceea ce a subliniat domnul presedinte Donald Trump", a sustinut Dancila."Aceasta a fost singura discutie. Nu, dl ambasador nu a venit cu niciun fel de punct care se refera la legile justitiei si nu am vorbit despre legile justitiei", a insistat ea.