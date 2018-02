Klaus Iohannis: Activitatea SPP si a conducerii SPP e analizata de CSAT, demersul din Parlament mi se pare o aflare in treaba politicianista

Klaus Iohannis a fost intrebat joi seara, intr-o conferinta de presa la Palatul Cotroceni , despre acuzatiile lui Liviu Dragnea cu privire la seful SPP, Lucian Pahontu."Am o opinie destul de clara despre SPP: e un corp de profesionisti, care fac o munca foarte buna, foarte grea, ii apreciez si nu numai eu, si multi altii ii apreciaza. De exemplu, ONU apeleaza frecvente la SPP pentru protectia unor demnitari trimisi in zone complicate", a aratat seful statului."Parca si in Parlament exista asa o intentie de a forma un fel de comisie pentru verificarea activitatii. Activitatea SPP si a conducerii SPP e analizata de CSAT, iar demersul din Parlament mi se pare o aflare in treaba politicianista. Daca s-ar fi vrut analizarea SPP, se putea face fara probleme in comisiile de aparare, fara probleme", a sustinut Iohannis.De asemenea, raspunzand unei intrebari, presedintele Iohannis a precizat ca nu a primit si nici nu a cerut de la SPP informatii care sa exceada cadrul legal. "Nu am primit si nu am cerut. Am o relatie buna si corecta cu cei din subordinea mea si nu i-as expune la asa ceva", a spus Iohannis.