VIDEO Klaus Iohannis: Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA si conducerea sa; o incercare jalnica si neconvingatoare / M-am intalnit azi cu Dancila si Dragnea / Momentan, nu vad motive de revocare a lui Kovesi

Declaratiile lui Klaus Iohannis:

Avem - oare a cata oara? - un scandal in spatiul public si cred ca, de data aceasta, destul de multa lume se asteapta sa-mi expun opinia in aceasta chestiune. Din punctul meu de vedere, lucrurile se pot rezuma la putine cuvinte. Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze Directia Nationala Anticoruptie si conducerea acestei directii.



Dupa parerea mea, aceasta incercare este una jalnica si neconvingatoare, iar opinia mea despre munca DNA o cunoasteti, dar imi face placere sa o repet. Dupa parerea mea, Directia Nationala Anticoruptie si conducerea DNA fac o treaba foarte buna, iar acest atac, sau aceasta incercare de atac din partea unor penali, este de natura sa imi confirme ca DNA face o treaba buna.

Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca este bine sa stiti. Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea aici, la Cotroceni. Aceasta intalnire a fost planificata inca din seara in care a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern si rostul acestei intalniri a fost de a defini cadrul colaborarii institutionale intre mine si noul Guvern.



Am discutat, in cadrul acestei intalniri, despre nevoia de colaborare in unele proiecte care sunt de importanta nationala, si as mentiona cateva, pe care le-am si discutat. Primul si cel mai important: pregatirea pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene.



Al doilea mare program national este, evident, Centenarul. Centenarul nu este doar al cuiva, este al Romaniei si al romanilor si cred ca este nevoie de o coordonare a actiunilor.

O chestiune punctuala a fost, de asemenea, discutata. I-am invitat pentru aceasta toamna, la un summit, pe mai multi presedinti din regiunea noastra, un summit care se numeste "Summitul Celor Trei Mari" si aici, varianta optimala, e nevoie de colaborarea buna cu Guvernul.



Si, da, am discutat si despre justitie, si despre ce s-a convenit cu ministrul Justitiei si mi-am exprimat si nemultumirea ca exista un nou scandal legat de justitie, mai exact de DNA, in spatiul public.

Doamna prim-ministru mi-a relatat, foarte pe scurt, desigur, ca a avut o discutie cu domnul ministru al Justitiei, caruia ii lasa mana libera in ce priveste aceasta chestiune vizavi de DNA. Si, la putin timp dupa aceea, ati putut urmari pozitia ministrului Justitiei care ne-a informat ca ne va informa.

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi seara, intr-o conferinta de presa, ca acuzatiile din ultimele zile la adresa Directiei Anticoruptie sunt atacuri din partea unor "penali", de natura "sa confirme ca DNA face o treaba buna". "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA si conducerea sa. Aceasta incercare este una jalnica si neconvingatoare", a spus seful statului.Iohannis a informat totodata ca a avut in cursul zilei, la Cotroceni, o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu liderul PSD Liviu Dragnea, pentru a "defini cadrul colaborarii institutionale intre mine si noul guvern". Seful statului a precizat ca a discutat cu cei doi si despre Justitie, exprimandu-si "nemultumirea ca exista un nou scandal legat de DNA in spatiul public".Jurnalista Sorina Matei l-a intrebat in repetate randuri pe Iohannis la ce se refara cand foloseste sintagma "niste penali".HotNews.ro a transmis LIVE TEXT si VIDEO declaratiile sefului statului_____________





Intrebari si raspunsuri:







- V-ati exprimat in aceasta declaratie de presa folosind sintagma "niste penali". As vrea sa va intreb foarte specific cum definiti dumneavoastra aceasta sintagma "niste penali"? Va referiti la persoane suspecte de anumite fapte penale, la persoane urmarite penal, persoane inculpate sau la persoane condamnate definitiv? Pentru ca, potrivit Constitutiei si legilor in vigoare, toate beneficiaza de prezumtia de nevinovatie. Si, in acest context, as vrea sa va intreb, cand, in perioada mandatului dvs, pentru ca potrivit Articolului 80, alin. 2 din Constitutie, spune ca "Presedintele Romaniei vegheaza la buna respectare a Constitutiei si a functionarii autoritatilor publice". As vrea sa va intreb, in ultimii 3 ani si 3 luni de cand sunteti presedinte, cand v-ati exercitat acest rol de mediere, veghind la buna respectare a Constitutiei, in conditiile in care procurorul-sef al DNA s-a constatat ca a incalcat de doua ori doua decizii ale CCR si cand v-ati exercitat rolul de mediator intre puterile statului, precum si intre stat si societate, cand vorbim de buna functionare a sistemului judiciar?



K.I.: Asta a fost toata intrebarea? Sau mai e?



- Da, o intrebare din doua parti: cu penalii si cu rolul presedintelui potrivit Constitutiei.



K.I.: Da, asta cu penalii am explicat-o de suficiente ori, nu este cazul sa revin, iar in chestiunea cu medierea s-a atins un subiect foarte serios si care imi este foarte drag mie. De fiecare data cand apare o problema publica, desigur, m-am implicat in felul in care am inteles sa o fac la momentul respectiv sa fac medierea.



- Cum definiti dumneavoastra aceasta sintagma "niste penali"- inculpati, suspecti, urmariti penali sau persoane condamnate definitiv, pentru ca toate beneficiaza de prezumtia de nevinovatie?



K.I.: Asa este. Multumesc!







- Referindu-ma in primul rand la intrebarea colegei mele, spuneati ca v-ati exercitat acest drept, de a media, in diverse ocazii in mandatul dvs, cum anume ati mediat in acest scandal din Justitie intre dna Kovesi si cei intre care exista acest scandal, si daca dvs nu vedeti o problema reala in acest moment la DNA dupa aparitia unor inregistrari extrem de grave, care arata legaturi intre procurori din DNA si penalii despre care faceti dvs vorbire in declaratia dvs? Si chiar daca ati spus de multe ori ca nu luati in serios acele inregistrari s-a dovedit ca cele referitoare la procurorul Negulescu, spre exemplu, erau reale, nu erau facaturi.



K.I.: Justitia, dupa cum probabil va amintiti, se infaptuieste in sala de judecata. In aceasta situatie, nu ma vad chemat sa mediez intre DNA si persoane inculpate, nici nu este nevoie. In aceasta speta, judecatorii isi vor spune cuvantul, dupa care vom afla concluziile.



- Cu inregistrarile?



K.I.: M-am exprimat destul de clar in prima parte.



- Cei doi factori importanti in aceasta chestiune, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a facut o declaratie mai devreme, si dna Kovesi, au fost chemati la Cotroceni la discutii, de exemplu?



K.I.: De exemplu, cu dl ministru al Justitiei voi avea in zilele urmatoare o discutie.



- Si cu dna Kovesi nu simtiti nevoia?



K.I.: Daca va fi nevoie, voi avea o discutie si cu dna Kovesi, si daca tot va mai fi nevoie, e posibil sa avem o discutie si in trei.



- Daca veti primi o propunere de revocare a dnei Kovesi, de la dl Tudorel Toader, sau vedeti in acest moment elemente pentru revocarea dnei Kovesi? Si aici vreau sa va intreb, pentru ca ati primit de curand un raport de la Parlament care face referire inclusiv la dna Kovesi, acel raport dupa analiza Comisiei pentru alegerile prezidentiale, care spune ca dna Kovesi, pe atunci procuror general, a fost acasa la un om politic si a intervenit in alegeri.



K.I.: Da, am primit acel raport, este in studiu. Multumesc!







- Ministrul Justitiei a spus in declaratia de astazi ca la preluarea mandatului a primit promisiunea ca nu vor exista presiuni politice in deciziile sale si acest lucru se respecta si acum. Dupa intalnirea pe care ati avut-o astazi si cu dna prim-ministru si cu dl Liviu Dragnea, aveti, impartasiti opinia ministrului Justitiei, aveti incredere ca aceasta analiza a activitatii DNA si a conducerii DNA se va face fara presiuni politice?



K.I.: V-am relatat care a fost pozitia doamnei prim-ministru. In toata discutia pe care am avut-o in aceasta dupa amiaza, nu mi s-a parut ca se fac presiuni asupra ministrului Justitiei.



- Deci aveti incredere ca decizia lui Tudorel Toader va fi una obiectiva si nu una politica.



K.I.: Este un profesionist renumit si, cu siguranta, pozitia cu care va iesi, atunci cand va iesi, va fi bine fundamentata juridic.







- As vrea sa va intreb in legatura cu declaratia pe care a facut-o aseara dna Kovesi si in care spunea ca Inspectia Judiciara a declarat ca fiind false acele inregistrari in care ea ar fi cerut sa se ajunga la premier, acele inregistrari celebre cu decaparea. In realitate, Inspectia Judiciara a declarat contrariul. In opinia dvs, ce legitimitate mai are un astfel de sef al unei structuri publice, in conditiile in care a mintit public in legatura cu un document oficial?



K.I.: Cred ca va referiti la chestiuni din auzite. Asa ceva nu comentez.



- Nu sunt din auzite. Procurorul sef DNA spunea ca acele inregistrari in care se cerea decaparea dosarelor...



K.I.: Cred ca va amintiti ca nu comentez spusele altora. Imi spun propriile lucruri.



- Inteleg, dar cum comentati? Ce opinie aveti in legatura cu faptul ca un sef de institutie minte in mod public?



K.I.: Nu comentez deloc. Nu va unde este minciuna si nu stiu la ce va referiti. Eu nu urmaresc toate povestile de televizor.



- Un lucru spune dna Kovesi, alt lucru spune Inspectia Judiciara. Acolo este minciuna.



K.I.: Multumesc! Daca mai are altcineva o intrebare.







- Atat dvs, cat si dna Kovesi va referiti la un atac concentrat al penalilor asupra justitiei. In Romania, coruptia este o amenintare la adresa securitatii nationale. As vrea sa va intreb daca ati primit informari din partea serviciilor cu privire la aceasta operatiune concertata de asalt asupra justitiei. In cazul in care nu ati primit, nu vi s-ar parea ca este o problema, avand in vedere, cum spuneam, ca este o amenintare la adresa sigurantei nationale?



K.I.: Aceste informari pe care le primesc de la servicii au antetul "secret" sau "strict secret" si stiti bine ca nu pot nici sa confirm, nici sa infirm astfel de lucruri.



- Atunci, daca nu doriti sa raspundeti, v-as intreba de ce l-ati chemat si pe dl Dragnea astazi la discutii, avand in vedere ca si dansul este un "penal", conform definitiei dvs si vorbeati despre colaborarea cu Guvernul. Dl Dragnea nu face parte din guvern. Sau, daca ati dorit sa vorbiti si cu sefii Parlamentului, de ce nu l-ati chemat si pe dl Tariceanu?



K.I.: Aici trebuie sa corectez un pic, apropo de chemat. Cu ocazia festivitatii de investitura, am fost intrebat daca dupa cateva zile de exercitiu al functiunii de prim-ministru voi fi de acord sa avem intalnire intre noi trei, si am fost de acord si astazi am avut aceasta intalnire.







- Ati reusit sa parcurgeti stenogramele care au aparut in media in ultimele zile?



K.I.: Nu.



- Si nu sunteti interesat de a le urmari?



K.I.: Nu.



- Ce asteptari aveti in momentul de fata de la dl ministru Tudorel Toader?



K.I.: Asteptarile uzuale pe care le am de la un ministru profesionist. Adica sa trateze domeniul cu maxima seriozitate, competenta, profesionalism si curaj.







- In contextul in care vedem acest atac al unor lideri PSD si al altor parlamentari PSD la adresa DNA si a sefei DNA, regretati faptul ca ati acordat a treia sansa PSD de a ramane la guvernare, de a guverna tara dupa alegerile din 2016?



K.I.: Este un pic devreme pentru evaluare. Va dati seama ca astazi am avut prima intalnire cu doamna prim-ministru de cand a fost investita si va mai dura chiar un pic pana cand se poate face o analiza a guvernarii.



- Din discutia de astazi cu dl Dragnea si cu dna Dancila, cu cine ati discutat institutional mai mult despre Ministerul Justitiei si DNA? Cu dna Dancila sau cum dl Dragnea?



K.I.: Despre Ministerul Justitiei am discutat cu doamna prim-ministru, in mod natural si evident.







- Am remarcat ca ati spus ca ati avut prima intalnire cu doamna premier. Observ o schimbare a discursului in ceea ce priveste relatia institutionala cu puterea, am observat si o schimbare a discursului celor de la putere. V-as intreba daca ati conditionat cumva aceasta buna colaborare institutionala cu puterea?



K.I.: Nu stiu exact in ce sens intelegeti dvs daca am conditionat buna colaborare. Eu am colaborat cu toate guvernele si am prins suficiente. Cred ca rolul presedintelui este si acesta, sa inlesneasca colaborarea cu Guvernul, pentru a rezolva problemele tarii, nu pentru a le complica. Asta, desigur, in masura in care Guvernul abordeaza cu seriozitate si competenta toate chestiunile de care raspunde.



- Ma refeream, de exemplu, la conditionari de genul bunului mers al justitiei sau la modificari legislative la care dvs tineti si de care ati vorbit in repetate randuri in trecut.



K.I.: Cred ca nu trebuie sa amestecam lucrurile prea tare. Nu am vorbit despre legile justitiei, nici nu am de gand sa vorbesc cu premierul despre o chestiune care este demult in cu totul alta faza. Legile justitiei sunt in faza in care au fost contestate la Curte, retrimise la Parlament si la momentul oportun voi face declaratii publice despre intentiile mele. Nu am nevoie de sfatul Guvernului in aceasta chestiune si nici de colaborarea sau necolaborarea Guvernului.



- V-as intreba daca este corect, sa spunem, in momentul de fata, din ce ati vorbit pana acum, ca nu o veti revoca pe dna Kovesi, avand in vedere ca sunteti multumit de activitatea DNA si ne spuneati ca, daca va fi nevoie, veti avea o intalnire cu dumneaei si cu dl Toader si, daca va fi nevoie, si de o intalnire in trei?



K.I.: Asta cu revocarea constat ca este o preocupare intensa in spatiul public. Momentan, sincer, nu vad motive de revocare. Dar, s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc eu si pe care le cunoaste ministrul Justitiei. In acest caz, cu siguranta, dl ministru va veni extrem, extrem de bine documentat, daca ar solicita asa ceva. Inca o data, acum nu cunosc motive de revocare. Cum s-a aflat ca nu a existat niciun control la DNA, altul decat cel din vara anului trecut, despre care nu s-a mai auzit mare lucru, probabil s-a terminat cu bine. Nu a existat nici macar o discutie la nivelul conducerii DNA, m-ar surprinde ca asa, cvasi peste noapte sa apara motive serioase si bine fundamentate pentru o ipotetica solicitare de revocare.







- As vrea sa va intreb, pentru ca e o intrebare la care nu ati raspuns. In momentul investirii Guvernului Dancila, ati avut o discutie cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Ce ati discutat in acele minute?



K.I.: Am avut intr-adevar, o discutie scurta si confirm cele relatate la momentul respectiv in spatiul media. A fost o discutie scurta, in doua puncte, despre vizita mea pe care urma sa o fac la Bruxelles, foarte scurta, si am convenit aceasta intalnire cu doamna prim-ministru.



- Cum vedeti finalizat acest scandal din jurul DNA?



K.I.: Cum il vad finalizat? Se va finaliza singur, pentru ca dupa un timp, lucrurile vor merge mai departe. Nu stiu cate casete si cate ore de inregistrari o sa mai prezinte cei care le-au prezentat pana acum, dar nu conteaza. Acest film l-am mai vazut acum cred ca aproximativ un an de zile, tot asa cu un inculpat care a disparut si au inceput sa apara casete de inregistrari si alte lucruri. Eu cred ca aceste chestiuni trebuie lasate justitiei pentru clarificare.



- Au mai fost alte dezvaluiri pe care le-a facut si Liviu Dragnea, chiar va fi deschisa o comisie de ancheta in Parlament, referitor la Serviciul pentru Protectie si Paza, Lucian Pahontu este acuzat de presedintele PSD ca ar fi folosit aceasta institutie pentru a obtine informatii in mod ilegal despre demnitari.



K.I.: Da, am auzit vehiculandu-se astfel de chestiuni in spatiul public. Mie nu mi-a relatat asa ceva. Daca veni vorba, am o opinie destul de clara si despre SPP si activitatea SPP, incepand de la director pana la ultimul angajat. SPP este un corp de profesionisti care fac o munca foarte buna, foarte grea. Ii apreciez pentru munca pe care o depun, si nu numai eu, si multi altii ii apreciaza. De exemplu, Organizatia Natiunilor Unite apeleaza frecvent la SPP pentru protectia unor demnitari care sunt trimisi in zone complicate. Parca si in Parlament exista asa, o intentie de a forma ceva, un fel de comisie pentru a verifica aceasta activitate. Activitatea SPP si a conducerii SPP este analizata de CSAT, iar acest demers in Parlament mi se pare, daca imi permiteti sa ma exprim un pic mai informal, asa o aflare in treaba politicianista. Fiindca daca s-ar fi vrut sa se analizeze activitatea SPP, se putea face fara probleme in comisiile de aparare, conform legii.



- Poate puteti lamuri o intrebare care circula in spatiul public. Daca dvs ati primit informatii de la Lucian Pahontu, informatii care sa exceada cadrul legal.



K.I.: Nu, nu am primit. Nici nu am solicitat astfel de informatii sau informari. Eu am o relatie institutionala buna, corecta, cu toata lumea din subordinea mea si nu i-as expune la asa ceva.







- Dvs ati afirmat ca sunteti multumit de activitatea DNA. Legat de activitatea DNA, dvs, in decursul acestor ani, ati venit si cu o Strategie Nationala de Aparare, in care ati inclus problema defrisarilor. Tot la fel de buna este activitatea DNA in momentul in care, de atatia ani, se discuta, exista plangeri la nivelul DNA si nu exista niciun dosar legat de taierile ilegale, de tot ce inseamna aceasta problema la nivel national?



K.I.: Imi amintesc de o afirmatie a doamnei ministru Pana, inainte sa plece din motive de sanatate de la minister, ca lucrurile au luat o turnura foarte pozitiva si ca aceste defrisari ilegale sunt sub control si datorita legii promovate de domnia sa. Am luat aceste chestiuni de bune.







- Potrivit articolului 80, alineatul 2, din Constitutia Romaniei, care se numeste, specific, "Rolul Presedintelui", adica rolul dvs, alineatul 2 spune ca trebuie sa va exercitati rolul de mediator atat intre puterile statului, cat si intre autoritati si societate. Societatea discuta de cateva saptamani despre niste lucruri petrecute in niste institutii de Parchet, si ma refer aici la Serviciul Teritorial Ploiesti al Directiei Nationale Anticoruptie, in care atat justitiabilii, nu penalii, cat si procurorii, discuta despre niste probe false, care ar trebui sa existe in dosarele penale. As vrea sa va intreb, pentru ca certificarea acestor probe false este facuta atat in ordonanta procurorilor DNA Ploiesti, cat si in incheierea instantelor de judecata, as vrea sa va intreb, ca mediator in societate, intre societate si puterea judecatoreasca, daca considerati ca buna functionare a justitiei, echilibrata, independenta, sta in prezentarea in instante de probe false?



K.I.: O intreb pe doamna consilier de stat Barsan daca mai sunt colege sau colegi jurnalisti care nu au pus acea intrebare, sa ii indrume spre microfon. Multumesc!



- Deci nu imi raspundeti la aceasta intrebare referitoare la probe false prezentate in instantele de judecata de catre procurori? Adica acuzarea, reprezentantii statului roman pe care ii reprezentati si dvs?







- Ca sa nu fie niciun dubiu, as vrea sa va rog sa ne precizati ce anume inseamna sintagma "niste penali" si sa ne spuneti daca presedintele PSD, Liviu Dragnea, poate fi considerat penal?



K.I.: Aceste chestiuni le-am explicat cu alte ocazii si mai devreme astazi, multumesc.







- In contextul ultimelor evolutii de pe scena politica, dar si dupa intalnirea pe care ati avut-o astazi cu premierul si cu presedintele PSD, cat de aproape sunteti de declansarea acelui referendum pe tema justitiei pe care l-ati anuntat inca de anul trecut?



K.I.: Deocamdata cred ca trebuie lamurite legile justitiei, care sunt in procedura parlamentara, respectiv, de punere de acord cu decizia Curtii Constitutionale, dupa aceea vor ajunge, probabil, la mine, dupa care, daca mai sunt neclaritati sau puncte unde e nevoie de o aplecare asupra unei modificari, voi face anunturile respective si dupa aceea, daca este cazul, putem sa discutam si de altceva.







- In mod punctual, in cazul in care va exista o cerere de revocare a procurorului-sef din partea ministrului, veti tine cont de avizul consultativ al CSM?



K.I.: CSM s-a dovedit a fi o institutie foarte dedicata, cum si in Constitutie scrie, in sensul garantarii si intaririi independentei justitiei si ca atare, iau toate demersurile CSM foarte in serios.