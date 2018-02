VIDEO Tudorel Toader a amanat inca o data o decizie privind DNA: Joia viitoare voi prezenta continutul si concluziile raportului cu referire la activitatea DNA

Asa cum ati fost anuntati, voi sustine o declaratie de presa

La invitatia si pe cheltuiala Bancii Mondiale, in 11 februarie am mers la Tokyo pentru a participa la evaluarea marilor proiecte de regenerare urbana din mai multe tari

Cartierul pentru Justitie face parte din categoria proiectelor de regenerare urbana, urmand sa fie finantat de BM

In zona centrala a Bucurestiului vor fi construite sediile CSM, MJ, ICCJ, Ministerului Public, Inspectiei Judiciare, Institutului Magistraturii, tuturor instantelor si parchetelor din Bucuresti

Se rezolva astfel problema deficitului de spatii, problema spatiilor necorespunzatoare

La conferinta din Japonia au participat reprezentanti ai MJ, ai Finantelor, ai Primariei

Am participat la doua zile de dezbateri, timp in care a fost prezentat Cartierul pentru Justitie, am avut intrevederi oficiale cu ministrul Justitiei si cu presedintele Curtii Supreme din Japonia, care are si competenta controlului de constitutionalitate

Desi urmau si alte intrevederi, la solicitarea premierului, am revenit in tara, date fiind dezbaterile legate de functionarea sistemului judiciar

Inainte de a accepta demnitatea de ministru, am discutat cu liderii coalitiei de guvernare. Am primit garantii de neimplicare a factorului politic in activitatea ministerului, in deciziile pe care le voi lua, ceea ce s-a respectat si se respecta

Azi am avut o intrevedere cu premierul referitoare la evaluarea activitatii Ministerului Public, solicitandu-mi sa comunic public rezultatele evaluarii

Potrivit legii, voi prezenta in camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea desfasurata la nivelul MP, DIICOT, DNA

Prezentarea raportului constituie o obligatie a ministrului, e prevazuta in art. 79 din Legea privind organizartea judiciara

Distinct, saptamana urmatoare, joi, la o ora pe care o voi anunta in timp util, voi face o informare de presa in care voi prezenta continutul si concluziile raportului cu referire la activitatea DNA



In scurta declaratie de presa, Toader a inceput prin a povesti despre vizita efectuata saptamana aceasta in Japonia. El a explicat ca, "desi urmau si alte intrevederi" la Tokyo, a revenit in tara, la solicitarea premierului Viorica Dancila, care, spune el, i-a cerut astazi sa comunice public rezultatele evaluarii asupra activitatii DNA si a celorlalte parchete principale.Tudorel Toader a tinut sa sublinieze insa in acest context ca, "inainte de a accepta demnitatea de ministru", a primit din partea liderilor coalitiei de guvernare "garantii de neimplicare a factorului politic in activitatea ministerului, in deciziile pe care le voi lua, ceea ce s-a respectat si se respecta".El a reiterat apoi ca este obligatia ministrului de Justitie, potrivit legii, de a prezenta Parlamentului raportul de evaluare asupra Parchetului General, a DIICOT si DNA, si ca urmeaza sa faca acest lucru. Dar, a mai spus el, va face si separat, joia viitoare, o informare privind concluziile raportului cu referire la activitatea DNA.Ministrul nu a dorit sa raspunda la nicio intrebare din partea jurnalistilor.HotNews.ro a transmis LIVE TEXT si VIDEO declaratiile lui Tudorel Toader_____________Purtatorul de cuvant al guvernului, Nelu Barbu, a anuntat dupa sedinta executivului ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va sustine la ora 18.00, la sediul ministerului, o declaratie de presa.Premierul Viorica Dancila si Tudorel Toader au avut o discutie inainte de sedinta de guvern, a confirmat Barbu.Dancila a venit impreuna cu Toader la sedinta de guvern, dar nu a facut nicio referire la intalnirea pe care a avut-o cu acesta.Toader si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia pentru a reveni in tara, dupa ce Dancila a spus ca ii va cere ministrului sa aiba "o declaratie in ceea ce priveste decizia" legata de Directia Nationala Anticoruptie, in urma acuzatiilor aduse institutiei.Liviu Dragnea a spus, miercuri, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa faca "ce trebuie facut" in ceea ce priveste posibila revocare din functia de sef DNA a Laurei Codruta Kovesi.Dragnea a afirmat ca Tudorel Toader este unul dintre cei mai indreptatiti sa ia o decizie.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Antena 3, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raportul privind Ministerul Public, conform legii. El a precizat ca raportul va contine o masura, fara a spune care va fi aceasta.