Sinodul BOR interzice activitatile culturale si artistice in biserici. Filmarile in lacasurile de cult si transmiterea in direct pe internet a slujbelor, doar cu acordul centrelor eparhiale

Sfantul Sinod a stabilit de asemenea ca filmarile in lacasurile de cult vor fi realizate doar cu acordul Centrelor eparhiale si "numai in cazurile in care se doreste evidentierea patrimoniului liturgic si arhitectural-istoric al respectivelor biserici". La fel, transmiterea in direct pe internet a slujbelor din biserici va fi realizata doar cu acordul Centrelor eparhiale, "cu obligatia respectarii normelor liturgice si tipiconale".Patriarhia Romana anunta intr-un comunicat ca joi a avut loc, in Sala Sinodala din Resedinta Patriarhala, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in cadrul careia au fost adoptate mai multe hotarari.Redam integral noile hotarari adoptate joi, 15 februarie, de Sfantul Sinod al BOR:"In cadrul acestei sedinte a avut loc alegerea Arhiereului-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Italiei si a Arhiereului-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Spaniei si Portugaliei.Sfantul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preacuviosul Parinte Arhimandrit Atanasie (Tudor) Rusnac ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Italiei. Noul Arhiereu-vicar va purta titulatura Preasfintitul Parinte Atanasie de Bogdania.De asemenea, Sfantul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preacuviosul Parinte Arhimandrit Teofil (Petru) Roman ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Spaniei si Portugaliei. Noul Arhiereu-vicar va purta titulatura Preasfintitul Parinte Teofil de Iberia.In cadrul aceleiasi sedinte au fost luate si alte hotarari, dintre care amintim:A fost completata tematica omagiala si comemorativa a anului 2018 "Anul omagial al unitatii de credinta si de neam si Anul comemorativ al fauritorilor Marii Uniri din 1918" cu un nou capitol: Consecintele Marii Uniri. Lumini de Centenar: mostenitori si fructificatori ai Marii Uniri timp de 100 de ani.Vor fi evidentiate astfel personalitatile care prin realizarile lor au fructificat acest mare moment al istoriei noastre nationale, ctitori de lacasuri de cult, promotori si aparatori ai culturii, spiritualitatii si educatiei crestine romanesti.In contextul Anului Centenarului 2018, Sfantul Sinod incurajeaza intensificarea programelor pastorale, culturale si spirituale de promovare a unitatii de credinta si de neam in comunitatile ortodoxe romanesti din afara Romaniei, in special folosirea limbii romane in cultul divin, in activitatile cu tineretul si in familie.Avand in vedere contributia Bisericii la promovarea unei educatii pentru unitate si demnitate nationala s-a luat hotararea ca Centrele eparhiale sa continue oferirea sprijinului financiar si material unitatilor scolare care au nevoie de reparatie, renovare si dotare.Intrucat activitatile culturale si artistice desfasurate in lacasurile de cult, pot provoca tendinte de auto-secularizare a spatiului sacru din Biserica Ortodoxa Romana, Sfantul Sinod stabileste ca aceste activitati culturale sa fie organizate in alte spatii ale parohiilor, sau in spatii publice inchiriate pentru acest scop.Filmarile in lacasurile de cult vor fi realizate doar cu acordul Centrelor eparhiale si numai in cazurile in care se doreste evidentierea patrimoniului liturgic si arhitectural-istoric al respectivelor Biserici. La fel, transmiterea in direct pe internet a slujbelor din biserici va fi realizata doar cu acordul Centrelor eparhiale, cu obligatia respectarii normelor liturgice si tipiconale.A fost aprobata inscrierea in calendarul Bisericii Ortodoxe Romane, incepand cu anul 2019, a pomenirii Sfintei Matrona de la Moscova, cu zi de praznuire in data de 2 mai;De asemenea, a fost aprobata inscrierea in calendarul Bisericii Ortodoxe Romane, incepand cu anul 2019, a cinstirii Sfintei Icoane a Maicii Domnului - Siriaca de la Manastirea Ghighiu din Arhiepiscopia Bucurestilor in ziua praznicului Izvorului Tamaduirii. Au fost aprobate si textele Acatistului si Slujbei Sfintei Icoane a Maicii Domnului - Siriaca.A fost aprobat textul Acatistului si al Slujbei Sfintilor Mc. Claudiu, Castor, Sempronian si Nicostrat (9 noiembrie) si cele ale Sfintilor 26 de Mucenici din Gotia (26 martie). De asemenea, au fost aprobate si textele a doua Acatiste, anume Acatistul Sf. Apostol si Evanghelist Luca (18 octombrie) si cel al Acatistului Sf. Mc. Hristofor (9 mai)."