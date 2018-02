Reactia ironica a Ninei Iliescu dupa ce Evenimentul Zilei a sustinut ca are o pensie de 10.600 de lei: EvZ este un ziar de "calitate", unde deontologia profesionala e sfanta!

Postarea Ninei Iliescu:Intervin foarte rar in spatiul public. Discretia a fost alegerea mea. Daca fac asta acum, este pentru ca ma simt obligata cu o explicatie colegilor mei de munca, atatia cati mai sunt in viata.Este vorba despre o stire aparuta in Evenimentul Zilei, privitoare la cuantumul pensiei mele. Daca ati uitat, EvZ este un ziar de 'calitate', unde deontologia profesionala e sfanta! Am aflat si eu asta din editia online de azi a jurnalului, sub semnatura doamnei/domnisoarei Ramona Danciulescu, ca 'despre functia pe care a avut-o sotia lui Ion Iliescu s-a vorbit extrem de putin de-a lungul timpului. Aceasta se bucura de o pensie lunara imensa, in valoare de 10.600 de lei, suma la care altii doar viseaza, dupa cum mai informeaza sursa citata'.'Sursa citata' citeaza, la randul ei, din 'Libertatea', care citeaza, la randul ei, 'Cancan', care si el citeaza declaratia de avere a sotului meu, cea din 2008, unde venitul meu din pensie era de fix 10.600 de lei. Pe an! Scrie negru pe alb! Adica circa 900 de lei pe luna. Da, din pacate asta era pensia fostilor mei colegi, cercetatori 'intr-un domeniu atipic', coroziunea metalelor, desi autoturismele domniilor lor jurnalistii au a ne multumi.Asadar o stire din 2008, cu sursa initiala 'Cancan', trecuta pe la 'Libertatea', este luata dupa zece ani ca una proaspata, si prezentata cu indignare de EvZ, in 15 februarie 2018, de unde este preluata cu aceeasi indignare de pagina online a Antenei3, si ne arata ca da, productia de 'fake news', stiri false pe romaneste, este o industrie cu viitor. Din pacate...Nu, pensia mea nu a crescut ca in povesti, ci s-a marit, conform legii, in ultimii zece ani, pana la o suma lunara care depaseste cu putin 2000 de lei. Colegii mei n-au a se minuna: marirea de pensie din presa nu e marire, e doar stire falsa, si dovada de 'profesionalism' jurnalistic."