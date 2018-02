Digi 24, amendat cu 10.000 de lei pentru "pavianul" lui CTP

Ce a spus Vera Secrieru, reprezentant Digi24, in fata membrilor CNA: "Nu pot sa spun ca e cea mai magulitoare comparatie, ca nu e. Dar, este o comparatie de ordin estetic. Nu este amendarea unui defect fizic sau vreun alt criteriu. Am vazut si la alte televiziuni, cel putin la cele occidentale, cum Theresa May era comparata cu o bufnita, Gordon Brown cu un cal."Decizia vine la circa doua saptamani dupa ce Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a votat in unanimitate o hotarare prin care Cristian Tudor Popescu este amendat contraventional cu o mie de lei din acelasi motiv.CNCD a considerat ca asocierea reprezinta hartuire si incalca dreptul la demnitate. Tot cu o mie de lei a fost sanctionat si moderatorul emisiunii, Cosmin Prelipceanu, pentru lipsa de reactie.Cristian Tudor Popescu a declarat atunci, pentru HotNews.ro, ca intentioneaza sa conteste in instanta sanctiunea CNCD. “Consider ca actiunea CNCD este profund partinitoare, este un gest de servilism fata de putere si este o nedreptate evidenta avand in vedere ca nu am comparat-o in nici un fel pe doamna Dancila cu o maimuta”, a spus Cristian Tudor Popescu.Organizatia ActiveWatch a reactionat si ea la amenda pe care CNCD i-a dat-o jurnalistului. Celeritatea cu care a actionat CNCD in acest caz este fara precedent in istoria institutiei, a afirmat ActiveWatch, apreciind ca este vorba despre o "decizie abuziva" si un derapaj al Consiliului, derapaj "si mai flagrant" in cazul amendarii lui Cosmin Prelipceanu, pentru lipsa de reactie la comentariile lui CTP.