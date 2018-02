ANI: 26 fosti si actuali alesi locali - in incompatibilitate si conflict de interese

Potrivit ANI, citata de Agerpres, in incompatibilitate au fost gasiti Nicolae Sorin Meghesan, primar al municipiului Tarnaveni, judetul Mures, Marcel Pelei, primar al comunei Homorod, judetul Brasov, Imre Siko, primar al comunei Belin, judetul Covasna, si Georgel Viorel Spataru, primar al comunei Vintileasca, judetul Vrancea.Tot in incompatibilitate au fost gasiti si Ionel Valentin Barbu, actual primar si fost viceprimar al comunei Adancata, judetul Ialomita; Ciprian Chelarasu, viceprimar al orasului Targu Bujor, judetul Galati; Sebastian Nicolae Leuce, fost viceprimar si actual consilier local al comunei Sinmartin, judetul Bihor; Nicolai Pasol, fost viceprimar si actual consilier local al orasului Mizil, judetul Prahova; Daniel Lambru, consilier local - Consiliul Local al municipiului Buzau, judetul Buzau; Vasile Cimpoesu, consilier local in cadrul Primariei Orasului Roznov, judetul Neamt; Gheorghe Minu Macrescu, consilier local in Marasesti, judetul Vrancea; Antache Eni, consilier local comuna Nanesti, judetul Vrancea, si Gheorghe Gabriel Lazar, consilier local al comunei Corbeni, judetul Arges.Totodata, ANI i-a gasit in conflict de interese administrativ pe Ioan Tiberiu Camarasan, primar al comunei Silivasu de Campie, judetul Bistrita-Nasaud; Costel Brates, primar al comunei Stelnica, judetul Ialomita; Bogdan Serviu, primar al comunei Malaia, judetul Valcea; Nicolae Amzu, fost primar si actual consilier local al comunei Osica de Jos, judetul Olt; Mihai Gavrila, fost primar si actual consilier local al comunei Drajna, judetul Prahova, si Stefan Singeorzan, fost primar si actual consilier local al comunei Feldru, judetul Bistrita-Nasaud.In conflict de interese administrativ au mai fost gasiti si Elisaveta Tudose, fost primar al comunei Cosesti, judetul Arges; Viorel Isfan, fost primar al comunei Zorlentu Mare, judetul Caras-Severin; Dumitru Iliuta Serban, actual viceprimar si fost consilier local al comunei Timna, judetul Mehedinti; Mihai Francu, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Silistea, judetul Constanta; Luminita Circiumaru, consilier local al comunei Silistea, judetul Constanta; Gheorghe Popa, consilier local al comunei Silistea, judetul Constanta, si Daniel Vasile Oceanu, consilier local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova.ANI arata ca "fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) incalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective".Totodata, ANI precizeaza ca persoana fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului, iar daca persoana a ocupat o functie eligibila nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului.