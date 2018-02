UPDATE Tudorel Toader va tine o informare de presa la ora 18.00

Premierul Viorica Dancila si Tudorel Toader au avut o discutie inainte de sedinta de guvern, a confirmat Barbu.Dancila a venit impreuna cu Toader la sedinta de guvern, dar nu a facut nicio referire la intalnirea pe care a avut-o cu acesta.Toader si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia pentru a reveni in tara, dupa ce Dancila a spus ca ii va cere ministrului sa aiba "o declaratie in ceea ce priveste decizia" legata de Directia Nationala Anticoruptie, in urma acuzatiilor aduse institutiei.Liviu Dragnea a spus, miercuri, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa faca "ce trebuie facut" in ceea ce priveste posibila revocare din functia de sef DNA a Laurei Codruta Kovesi.

Dragnea a afirmat ca Tudorel Toader este unul dintre cei mai indreptatiti sa ia o decizie.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Antena 3, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raportul privind Ministerul Public, conform legii. El a precizat ca raportul va contine o masura, fara a spune care va fi aceasta.