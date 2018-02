Ministrul apararii, Mihai Fifor: Secretarul american al apararii, James Mattis, si-a manifestat disponibilitatea de a efectua o vizita in Romania

"Domnul Mattis m-a asigurat ca SUA isi mentine angajamentul fata de apararea Romaniei, inclusiv prin prezenta la Deveselu si la baza de la Mihail Kogalniceanu, precum si prin programele de inzestrare incheiate. Si-a exprimat disponibilitatea de a efectua o vizita in Romania, urmand ca perioada exacta sa fie stabilita ulterior", a scris Fifor, joi, pe Facebook, potrivit Agerpres.Ministrul Fifor a precizat ca pe parcursul discutiilor cu oficialul american a abordat subiecte legate de situatia de securitate din regiunea Marii Negre si prioritatile aliate pentru viitorul Summit NATO."In acest context, am evidentiat ca recentele evolutii de securitate din aceasta zona intaresc nevoia consolidarii posturii de aparare si descurajare a Aliantei in aceasta regiune si pe intreg flancul estic", a aratat ministrul Apararii.El a precizat ca a evocat eforturile Romaniei de indeplinire a angajamentelor asumate, in special prin mentinerea alocarii de 2% din PIB pentru aparare si in anul 2018 si in urmatorii ani, precum si prin alocarea unei parti importante a bugetului apararii pentru dotarea cu echipamente militare importante pentru securitatea tarii noastre."In acest sens, am informat cu privire la planul de achizitii si inzestrare a Armatei Romaniei, pentru anul 2018, precizand ca anul acesta o atentie deosebita va fi acordata imbunatatirii capabilitatilor din domeniul maritim. Participarea constanta si de substanta a Romaniei la operatiile Aliantei constituie o alta dimensiune a aportului tarii noastre la asumarea responsabilitatilor de securitate aliate, Romania fiind al patrulea contributor cu trupe in Afganistan", a mai aratat ministrul Apararii.El a informat ca secretarul american al apararii James Mattis a salutat eforturile deosebite ale Romaniei de indeplinire a angajamentelor asumate in cadrul Aliantei pentru intarirea apararii colective, apreciind ca tara noastra este un model in ceea ce priveste alocarile bugetare si investitiile pentru aparare, precum si prin sustinerea constanta a operatiilor aliate. Mihai Fifor a mentionat si ca oficialul american a subliniat ca trupele romanesti din Afganistan au castigat respectul tuturor militarilor aliati, inclusiv ai armatei americane, pentru curajul si profesionalismul lor."Acesta este un exemplu al determinarii Romaniei de a se implica activ si substantial la eforturile de ansamblu ale Aliantei de gestionare a problemelor de securitate actuale", a mai spus ministrul Apararii.Intalnirea dintre cei doi oficiali a avut loc cu ocazia reuniunii ministrilor apararii din statele membre NATO, de la Bruxelles.