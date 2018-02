Rusia: Site-ul liderului opozitiei, Navalny, inchis la o saptamana dupa publicarea unei anchete in care erau acuzati vicepremierul Prihodko si oligarhul Deripaska

Nastya Rybka Foto: Instagram

O instanta din regiunea natala a lui Deripaska a ordonat vineri stergerea unor postari de pe Instagram si a unor clipuri de pe Youtube cu Prihodko pe un yaht, premierul spunand ca i-a fost incalcat dreptul la viata privata.Navalny a spus ca ordinul judecatoresc se refera si la site-ul lui.Peste un milion de internauti au vizionat vineri, la mai putin de 24 de ore de la lansare, o ancheta a opozantului rus Alexei Navalny in care acuza un influent vicepremier ca beneficiaza de generozitatea miliardarului Oleg Deripaska, a scris vinerea trecuta AFP.Imaginile, bazate in special pe imaginile filmate de o tanare prezentata drept escorta, il arata pe oligarhul care detine gigantul aluminiului Rusal alaturi de un barbat care seamana foarte bine cu Serghei Prihodko, vicepremier si sef de cabinet al guvernului rus.Potrivit lui Alexei Navalny, croaziera celor doi barbati a avut loc pe iahtul lui Oleg Deripaska ien 2016 in largul Norvegiei."Oligarhul imbarca un oficial de rang inalt pe iahtul sau: e mita", acuza opozantul numarul 1 al Kremlinului. Inregistrarea postata joi pe YouTube, avea deja peste 1,3 milioane de vizualizari vineri.In inregistrare, Alexei Navalny il acuza pe Serghei Prihodko ca detine proprietati de lux in Moscova si in imprejurimi, fara nicio legatura cu veniturile sale in diferite posturi de consilier si inalt oficial ocupate in ultimii 20 de ani sub Boris Eltin si Vladimir Putin.Imaginile au fost postate pe contul sau de Instagram de tanara femeie care se prezinta drept Nastya Rybka, cunoscuta pentru o carte in care explica cum sa seduci oameni bogati.