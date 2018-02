Galati: Trei barbati care au agresat doi politisti, arestati pentru 30 de zile

Magistratii Judecatoriei Galati au admis propunerea procurorilor Parchetului Local privind arestarea preventiva a trei persoane implicate in agresarea a doi politisti, fiind emise mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele celor trei barbati acuzati de ultraj si tulburarea linistii publice.In acelasi dosar, procurorii au mai retinut o persoana pentru 24 de ore, dar au stabilit ca aceasta poate fi cercetata in continuare sub control judiciar.Marti seara, mai multi cetateni au sesizat politia pentru ca pe o strada din municipiul Galati, in fata unei case, se facea gratar si se asculta muzica la volum maxim. La fata locului a ajuns un echipaj de politie care a fost agresat de trei persoane."Din probele administrate pana la acest moment a rezultat ca la data de 13 februarie, seara, trei inculpati ar fi exercitat violente impotriva organelor de politie aflate in exercitarea atributiilor de serviciu care se deplasasera la domiciliul acestora in urma unei solicitari formulate de un grup de cetateni. In urma violentelor exercitate de inculpati, organele de politie au suferit leziuni traumatice care necesita mai multe zile de ingrijiri medicale pentru vindecare", a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, Liliana Manoliu.