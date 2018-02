Viorica Dancila, declaratii la inceputul sedintei de Guvern / Nimic despre discutia cu Tudorel Toader legata de sefa DNA, Laura Codruta Kovesi

Cei doi au venit impreuna la sedinta de Guvern.Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului, ea evitand sa se pronunte daca va exista o decizie privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi."Domnul ministru Toader maine va fi in tara si vom avea o discutie inaintea sedintei de Guvern, domnul ministru va vorbi despre argumentele pe care le-a luat in calcul (...) Ii voi solicita domnului Tudorel Toader sa aiba o declaratie in ceea ce priveste decizia dumnealui dupa ce vom avea o discutie DNA", a declarat Dancila.La randul sau, liderul PSD Liviu Dragnea a spus, miercuri, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa faca "ce trebuie facut" in ceea ce priveste posibila revocare din functia de sef DNA a Laurei Codruta Kovesi.Joi, Viorica Dancila nu a facut insa nicio referire la discutia programata cu Tudorel Toader.Premierul a spus insa ca saptamana viitoare va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu sefii Comisiei Europene, Consiliului European si Parlamentului European."Cred ca e important sa aratam deschidere si cooperare atat cu statele membre ale UE dar si cu statele cu care avem un parteneriat strategic", a spus Viorica Dancila.