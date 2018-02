Asociatia Procurorilor: Se incearca decredibilizarea institutiilor judiciare, mai ales a Parchetului

Procurorii din Romania subliniaza ca functionarea statului de drept presupune increderea cetatenilor in toate institutiile, iar incercarile de a decredibiliza functionarea sistemului judiciar constituie un veritabil atac la functionarea statului."Asociatia Procurorilor din Romania considera ca procurorii din cadrul Ministerului Public isi exercita atributiile cu buna-credinta si prin activitatea lor sunt aparate drepturile si libertatile cetatenilor, precum si ordinea de drept din Romania.De asemenea, ne exprimam convingerea ca situatiile particulare ce pot aparea in functionarea oricarei organizatii vor fi clarificate cu profesionalism si obiectivitate de catre organele competente care au fost deja investite.Din aceste motive, avem incredere in toate institutiile sistemului judiciar, institutii care trebuie sa fie sprijinite pentru o cat mai buna functionare si in niciun caz decredibilizate", se mai spune in comunicat.