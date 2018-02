UPDATE Robert Negoita, audiat in dosarul Bombonicai Prodan: Una dintre cele doua persoane a fost angajata la cabinetul meu parlamentar, a fost recomandata de partid

Robert Negoita da joi declaratii in fata judecatorilor in dosarul Bombonicai Prodan, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, dosar in care procurorii acuza ca doua angajate de la Directia de Asistenta Sociala lucrau de fapt pentru PSD. “Acea domnisoara mi-a fost recomandata de la partid la Turnu Magurele, daca nu ma insel, pentru biroul meu de parlamentar si a fost platita din suma forfetara”, a declarat joi dimineata Negoita.



“Isi facea treaba, nu am nimic de reclamat”, a adaugat edilul, care la data faptelor acuzate de DNA era parlamentar de Teleorman.





Intrebat de un jurnalist daca este normal ca o functionara platita de stat sa lucreze pentru partid, Negoita a raspuns: “De asta sunt judecatori in sala, ma asteapta acolo”.





Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de DNA alaturi de fosta sa sotie, Bombonica Prodana, in iulie 2016.



Procurorii il acuza pe seful PSD de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, fapte savarsite in perioada in care acesta ocupa functia de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, iar pe Bombonica Prodana de abuz in serviciu.



Procurorii il acuza pe Liviu Dragnea ca ar fi intervenit pentru mentierea in functii a unor persoane in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, persoane care, in realitate, prestau servicii la sediul PSD Teleorman. Bombonica Prodana ocupa, la acea vreme, functiile de coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman.

Potrivit procurorilor, cele doua angajate nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul organizatiei judetene PSD Teleorman.





"Eu am sa spun tot ce stiu, cum am facut si la Parchet. Eu pe cele doua doamne daca le vad nu le mai cunosc. Una dintre cele doua persoane a fost angajata la mine la cabinet, a fost recomandata de catre partid", a declarat Negoita.