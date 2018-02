FOTO VIDEO Bucuresti: Explozie la un magazin de bloc, cel putin 16 masini au fost avariate

</div><br><br>

Potrivit sursei citate, nu sunt persoane ranite. Apartamentele de la etajele superioare nu sunt locuite, fiind inchiriate un operatori economici.Suprafata afectata este de 100 mp, iar bunurile au fost distruse in totalitate."Se verifica in interior daca exista fisuri ale elementelor de constructie din care sa rezulte ca a fost afectata structura de rezistenta a blocului. Au fost scoase mai multe butelii din interior, unde arderea a fost generalizata", a precizat Vasile.Incendiul a fost lichidat, in interventie fiind angrenate sase autospeciale de stingere.