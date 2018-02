Kovesi afirma ca INEC a stabilit ca inregistrarea in care ar fi dat ordine procurorilor din subordine a fost editata

Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri seara, ca Institutul National de Expertize Criminalistice (INEC) a stabilit, printr-o expertiza, ca inregistrarea in care ea le-ar fi dat ordine procurorilor din subordine ''sa ajunga la premier'' a suferit editari, potrivit Agerpres."Sunt doua expertize in dosar care constata ca nu am facut acele afirmatii. Chiar Inspectia Judiciara constata ca nu am facut acea afirmatie. Toti martorii care au fost audiati, respectiv procurorii care au fost la sedinta, au spus ca nu am facut acea afirmatie. Si nu am facut acea afirmatie. Inca din prima seara (...) cand a aparut acea inregistrare am precizat ca anumite afirmatii nu le-am facut. (...) Anumite cuvinte, n-am sa vi le spun care, daca va puneti castile si o sa ascultati atent, o sa vedeti ca nu acelea au fost rostite, redarea este gresita. Am mentionat si mentionez ca s-a stabilit, printr-o expertiza facuta de Institutul de Criminalistica, faptul ca acea inregistrare a suferit editari, modificari", a declarat Laura Codruta Kovesi intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul DNA.Pe 18 iunie, o inregistrare in care sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ar da ordine procurorilor din subordinea sa ''sa ajunga la premier'' a fost difuzata la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3, post potrivit caruia in inregistrarea respectiva sefa DNA vorbea cu procurorul Jean Uncheselu.In aceeasi zi, purtatorul de cuvant al Directiei Nationale Anticoruptie, Livia Saplacan, a afirmat ca inregistrarea, aparuta in spatiul public, in care Laura Codruta Kovesi le-ar da ordine procurorilor din subordine ''sa ajunga la premier'' contine fragmente intre care au fost intercalate sintagme menite sa distorsioneze continutul celor spuse.