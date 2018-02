Patriarhul Daniel: Biserica Ortodoxa Romana - cel mai mare filantrop din punct de vedere al contributiei in lucrarea sociala

El a precizat ca in 2017 Biserica Ortodoxa Romana a cheltuit in scop filantropic 110.782.632 lei si a subliniat ca aceasta "inseamna jertfa, inseamna efort si grija fata de popor", informeaza Agerpres citand basilica.ro.Adunarea Nationala Bisericeasca este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Romane pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice si patrimoniale. ANB este formata din toti ierarhii Sfantului Sinod si cate trei reprezentanti (un cleric si doi mireni) de la fiecare eparhie.Joi, membrii Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane se vor intruni in sedinta de lucru, care are pe ordinea de zi peste 30 temeiuri din domenii foarte diverse ale vietii bisericesti si doua alegeri de arhiereu vicar la doua eparhii din afara granitelor tarii, informeaza sursa citata."Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia mult mai bine si mai clar rolul acesteia pe care il are in societate vizavi de problemele cu caracter social. Adica, acele sume pe care statul teoretic al trebui sa le ia raman la Biserica. Nu le ia statul deloc, iar biserica de acei bani intreprinde activitati cu caracter social pe care statul le mentioneaza si anume: copii cu probleme, persoane cu dizabilitati, oameni in varsta", a declarat, sambata, Eugen Teodorovici, intr-o emisiune la Antena 3, in care a fost intrebat daca mai sustine impozitarea bisericii, potrivit unor declaratii facute anul trecut in acest sens.In ceea ce priveste modul in care poate fi verificata Biserica daca a derulat acele activitati sociale, mai ales ca in momentul de fata nu plateste impozit pe ceea ce vinde si pe serviciile pe care le ofera populatiei, Teodorovici a raspuns: "E posibil sa se aplice o suma forfetar"."Repet. Asta a fost ideea. Discutam impreuna care sunt acele activitati pe care statul ar putea sa....(le impoziteze n.r.), dar suma respectiva nu o ia statul si ramane la nivelul bisericii, pentru ca Biserica a demonstrat foarte clar ca mult mai bine gestioneaza acest tip de probleme. Statul a dovedit ca este corigent la acest capitol, de a avea grija de probleme sociale, iar biserica a facut asta foarte bine in ultimii ani. (...) Astfel de actiuni, sa spunem, opresc acel curent negativ impotriva Bisericii!", a subliniat ministrul Finantelor.Intrebat cum ar putea primi un angajament din partea Bisericii Ortodoxe prin care sa se stie ca banii pe care nu ii da la Bugetul de stat se vor duce pe partea sociala, seful MFP a raspuns: "(...) Repet, este o evidentiere a unor sume de bani cu destinatie clara catre zona sociala de care statul din pacate nu stie de ani de zile (...) va exista o discutie informala cu Patriarhul. Dupa slujba de duminica putem sa discutam".