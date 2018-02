VIDEO Laura Codruta Kovesi: Asistam la un festival disperat al inculpatilor. Nu demisionez, nu intru in politica. Vlad Cosma a depus mai multe denunturi din proprie initiativa

Declaratiile Laurei Codruta Kovesi:

INTREBARI SI RASPUNSURI:

Din ce ati citat acele dialoguri dintre emisarii lui Cosma?

Din raportul scris primit vineri in care procurorii au relatat discutia. Discutia e inregistrata. Toate activitatile s-au derulat conforma legii

Nu pot sa confirm sau sa infirm daca exista ordonanta. S-a respectat legea



Daca DNA face din probe o declaratie publica, nu se incalca legea?

Nu va confirm daca e autorizare din partea judecatorului, CPP prevede mai multe posibilitati de a face o inregistrare

In comunicarea publica respectam ghidul de comunicare publica al CSM. Cei care considera ca am incalcat legea prin modul in care am comunicat public pot adresa o sesizare Inspectiei Judiciare, care va verifica

Veti merge in instanta cu aceste probe?



E un dosar in lucru, procurorul decide ce probe pot fi utile cauzei. Din pacate, nu pot sa raspund la intrebare, e strict raspunderea procurorului de caz ce probe foloseste



Cine a decis ca in comunicat sa apara aceste citate?

Orice comunicat de presa e responsabilitatea mea



Procurorii Onea si Negulescu au marturisit sa vina seful DNA Prahova si ca dvs ati fost foarte incantata. Asa procedati si in alte dosare?

De unde ati citat afirmatia?

Sunt inregistrarile...

Sunt supozitii aparute in spatiul public. Teoretic nu comentez supozitiile. dar va raspund. Nu am avut nicio discutie cu Negulescu, Vlad Cosma despre modul de ancheta, si ce trebuie facut. Aceasta speculatie a aparut intr-o inregistrare care nu e facuta in sediul DNA

Probabil in sediul Curtii de Apel Ploiesti, cand Negulescu nu era procuror, moment in care nu il cunosteam pe Negulescu, deci nu puteam sa am o discutie cu el

A fost la dvs seful DNA Prahova? Ati avut aceasta discutie, ca ati fost foarte incantata?

Nu am avut niciodata o astfel de discutie cu procurorul Onea, nici cu cu Negulescu. In discutiile profesionale nu vorbim de satisfacii, ci de criterii de performanta

Aveti ceva sa va reprosati?

Si ca om ai tot timpul ceva sa iti reprosezi

De cate ori a renuntat Vlad Cosma si a primit reducerea la jumatate a pedepsei? De ce a primit calitate de martor protejat? Va veti da demisia tinand cont ca se imputa atatea lucruri?

Vlad Cosma a facut mai multe denunturi, din motive evidente, nu spun cate sunt, confirm ca a venit din proprie initiativa, nu a fost cautat de procuori, s-a prezentat singur

Nu pot sa confirm in cate dosare a promit identitate protejata

Spun cetatenilor la unele intrebari nu pot raspunde pentru ca sunt chestiuni ce tin de ancheta si nu pot comenta public

Intr-un dosar, in care a fost discutat in ultimele zile, a avut calitate de martor protejat

Potrivit CPP ca nd un martor e amenintat, cand exista riscuri asupra vietii, ca va suferi repercusiuni, legea prevede posibilitatea ca identitatea sa reala sa fie protejata

Aici martorul primeste alta identitate, un alt nume consemnat in ordonanta, cu care apare in proces, numele real fiind protejat

E o procedura care se foloseste peste tot in lume, nu este o procedura inedita



Aceasta ridicare a protectiei are loc cand masurile care au impus luarea protectiei au disparut