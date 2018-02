Opozitia din Ungaria acuza UDMR ca strange voturi pentru victoria lui Viktor Orban

Peter Niedermuller a comentat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa de la Budapesta, declaratia presedintelui UDMR Covasna, Sandor Tamas de la Radio Kossuth, unde acesta a spus: "Scopul nostru este ca Guvernul lui Viktor Orban sa isi poata continua activitatea si vom contribui si noi la aceasta, asa cum am procedat si in urma cu patru ani la alegerile din tara mama, cand 65.000 de voturi din Transilvania au ajutat la obtinerea a doua tremi din legislativul ungar".Europarlamentarul ungar a afirmat ca si pana acum se cunostea ca UDMR "organizeaza cumpararea de voturi", dar acum exista si dovezi.Politicianul ungar a mai atras atentia ca Sandor Tamas a anuntat ca in perioada urmatoare Uniunea va porni o caravana electorala in 106 localitati din Transilvania, pentru a indemna locuitorii sa participe la scrutin.Peter Niedermuller sustine ca Guvernul Ungariei nu este preocupat de maghiarii din afara granitei, pe care ii considera o "masina de vot". Intr-un sistem de alegeri deschis si democratic actualul Cabinet nu ar putea castiga alegeri, a mai spus vicepresedintele DK.Partidul sau isi mentine punctul de vedere ca cei care nu sunt afectati deloc de rezultatul scrutinului din aprilie sa nu poata vota. Niedermuller a adaugat ca, in acelasi timp, DK sprijina dreptul la propria cultura a maghiarilor din afara granitei.