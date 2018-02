Sectia pentru procurori a CSM dezaproba pozitiile publice referitoare la activitatea DNA: Sunt veritabile presiuni asupra organelor abilitate

civile

Comunicatul CSM:"Ca urmare a informatiilor transmise succesiv in spatiul public incepand cu data de 11 februarie 2018 referitoare la activitatea unor procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, Sectia pentru procurori a luat act ca aspectele semnalate fac obiectul verificarilor Inspectiei Judiciare, precum si obiectul unor cauze penale inregistrate pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Sectia reafirma ca intr-o societate democratica, respectarea competentelor institutionale este o valoare fundamentala. In acest context, dezaprobam pozitiile exprimate public care tind sa emita concluzii inaintea finalizarii procedurilor in curs.Astfel de pozitii sunt veritabile presiuni asupra organelor abilitate, singurele in masura sa desfasoare verificari, intr-un cadru legal, asupra tuturor imputatiilor factuale si sa furnizeze concluzii motivate.De asemenea, dezaprobam pozitiile publice ale membrilor societatii civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, referitoare la necesitatea indeplinirii unor acte procesuale, apreciind ca reprezinta forme de presiune si imixtiune de neacceptat in activitatea magistratilor investiti cu solutionarea unor cauze penale aflate pe rol.Sectia pentru procurori asteapta clarificarea cu celeritate, intr-un cadru legal, a tuturor aspectelor aparute in spatiul public."Reactia din penultimul paragraf vine dupa ce, marti, reprezentantii societatiidin Romeu Chelariu si Victor Alistar, au solicitat inceperea urmarii penale in personam pentru. magistratii care ar fi implicati in posibila trucare a anchetelor penale in cazul DNA Ploiesti