Laura Codruta Kovesi va sustine miercuri seara o conferinta de presa

DNA a devenit incepand de duminica tinta unei serii de acuzatii, serie inceputa dupa ce Antena 3 a difuzat duminica seara o inregistrare in care fostul deputat PSD Vlad Cosma ii acuza pe procurorii DNA Mircea Negulescu si Lucian Onea ca au incercat sa "inventeze dosare in baza unor probe fabricate", in cauza fiind vorba despre Sebastian Ghita.Ulterior, mai multi reprezentanti ai puterii au dat declaratii impotriva DNA si a procurorului-sef al Directiei.Inspectia Judiciara s-a sesizat in acest caz, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului justitiei, Tudorel Toader, aflat in vizita in Japonia, sa vina cat mai repede inapoi in tara.Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a cerut miercuri conducerii Consiliului Superior al Magistraturii, in calitate de garant al independentei justitiei, sa adopte o pozitie publica in apararea sistemului judiciar in fata atacuri lansate la adresa justitiei in ultimele zile.Toto miercuri, presedinta CSM, Simona Marcu si-a exprimat profunda ingrijorare fata de potentiala afectare a Justitiei. "Institutiile mass-media au un rol major in informarea generala si sesizarea eventualelor probleme functionale, dar clarificarea acestora revine doar institutiilor statului abilitate sa constate, sa decida si sa ia masurile legale, potrivit competentelor acestor”, a spus MArcu,l cerand urgentarea acestor proceduri.