Viorica Dancila s-a intalnit cu ambasadorul chinez

Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Xu Feihong, se arata intr-un comunicat al Guvernului. "Dialogul celor doi oficiali a fost unul constructiv si calduros, ambii salutand dinamica relatiilor bilaterale desfasurate in cadrul Parteneriatului Amplu de Prietenie si Cooperare dintre Romania si China si evidentiind dorinta de intensificare a dialogului politic si de consolidare a cooperarii economice", se precizeaza in comunicat.Potrivit acestuia, Viorica Dancila a multumit ambasadorului Chinei pentru mesajul de felicitare cu ocazia instalarii in functie, transmis de catre premierul chinez Li Keqiang.Referindu-se la cooperarea economica, premierul Viorica Dancila a enuntat obiectivul principal al Romaniei, acela de a echilibra treptat balanta comerciala bilaterala, prin amplificarea exporturilor romanesti catre China. Cresterea exportului de produse romanesti agro-alimentare, dar si a celui de produse cu o valoare adaugata ridicata, pot contribui la atingerea, in viitor, a acestui echilibru, a aratat premierul roman.Cooperarea in domeniul transporturilor si energetic au ocupat un loc important in cadrul discutiilor dintre cei doi oficiali.In domeniul transporturilor, Viorica Dancila a exprimat interesul Romaniei pentru cooperarea cu partea chineza in proiecte de infrastructura rutiera, in transportul naval, precum si in transportul aerian. De asemenea, a multumit partii chineze pentru interesul manifestat fata de dezvoltarea infrastructurii feroviare din Romania, din perspectiva nationala, dar si in contextul conectivitatii regionale.In domeniul energetic, premierul Viorica Dancila a evidentiat atuurile pe care Romania le prezinta atat din punct de vedere al pozitionarii geografice, cat si al resurselor energetice, acestea putand constitui un stimulent pentru investitorii chinezi. De asemenea, a fost abordata cooperarea intre cele doua parti in domeniul energiei nucleare.Atat prim-ministrul Viorica Dancila, cat si ambasadorul Chinei Xu Feihong, au invocat necesitatea facilitarii contactelor people-to people si a sustinerii turismului bilateral.Ambele parti si-au exprimat disponibilitatea pentru o cooperare activa si constructiva in cadrul formatului de cooperare 16+1, pentru valorificarea intregului potential pe care acesta il prezinta, se mai precizeaza in comunicatul Guvernului.