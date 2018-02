UPDATE Presedinta CSM: Institutiile mass-media au un rol major, dar clarificarea situatiei trebuie facuta de institutiile statului / Le solicit sa urgenteze aceste proceduri

"Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii isi exprima, in continuare, profunda ingrijorare cu privire la potentialul acestei situatii de a afecta autoritatea organelor judiciare si, implicit, de prejudiciere a actului de infaptuire a justitiei.

Trebuie reamintit faptul ca, potrivit Constitutiei Romaniei, Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei.

Increderea cetateanului in justitie se construieste, iar responsabilitatea revine, in principal, statului prin toti actorii din sfera autoritatii judiciare.

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, in acest context, solicita tuturor institutiilor din sfera autoritatii judiciare, ca in limitele legale care garanteaza derularea cu obiectivitate a procedurilor si in respectul drepturilor tuturor persoanelor vizate, sa urgenteze aceste proceduri, pentru redarea increderii cetatenilor in actul de justitie si in organele abilitate sa il infaptuiasca sau in acelea chemate sa vegheze, potrivit legii, asupra modului de infaptuire.

Ne exprimam increderea ca profesionalismul celor abilitati sa actioneze in aceste imprejurari poate compensa presiunea mediatica a momentului.

Ne exprimam increderea ca profesionalismul celor abilitati sa actioneze in aceste imprejurari poate compensa presiunea mediatica a momentului.

Sefa CSM a fost intrebata, dupa declaratia de presa, ce le transmite politicienilor care cer revocari in sectorul Justitiei. "Sa astepte derularea mecanismelor prevazute de lege", a raspuns Marcu.