Iasi: Procurorii au deschis dosar penal in cazul lucrarilor de reparatii la sediul PSD

"Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a inregistrat dosarul penal cu numarul 1874/P/2018, avand ca obiect sesizarea din data de 6 februarie 2018, a Serviciului Control Urbanism si Afisaj Stradal din cadrul Politiei Locale Iasi, cu privire la efectuarea fara autorizatie de construire a unor lucrari asupra monumentului istoric Administratia Finantelor Publice Locale si sedii partide din municipiul Iasi, bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 13-15", a declarat, intr-un comunicat de presa, prim-procurorul Monica Palaghia.Mihai Chirica a fost exclus din PSD in 9 februarie, in urma unui vot al filialei judetene.Potrivit sursei citate, pe 7 februarie a fost inceputa in cauza urmarirea penala in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de executare fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrarilor prevazute de legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare."De asemenea, in data de 12 februarie 2018, Directia Nationala Anticoruptie a inaintat catre Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, spre competenta solutionare, sesizarea avand acelasi obiect, formulata de catre Primaria Municipiului Iasi - Directia Exploatare Patrimoniu, aceasta fiind atasata la dosarul deja inregistrat. In cauza se efectueaza cercetari pentru stabilirea situatiei de fapt, cu precizarea ca (...) procedura in aceasta faza a urmaririi penale este nepublica", se arata in documentul de presa.