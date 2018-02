Carmen Dan ii cere lui Kovesi sa revoce detasarea la DNA a celor doi politisti care ar aparea in inregistrarile lui Vlad Cosma

"Avand in vedere aspectele aparute in spatiul public, ministrul afacerilor interne a solicitat procurorului sef DNA revocarea detasarii din functie a celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA - Serviciul Teritorial Prahova.Este vorba de comisarul sef de politie Iordache Mihai si comisarul sef de politie Florea Gabriela. Potrivit OUG 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie revocarea din functie, inaintea implinirii termenului de detasare, a politistilor de politie judiciara detasati la DNA se face prin ordin motivat al procurorului sef. Solicitarea a fost facuta in cursul zilei de marti, 13 februarie 2018", se spune in comunicatul MAI.Antena 3 a difuzat duminica seara o inregistrare in care fostul deputat PSD Vlad Cosma ii acuza pe procurorii DNA Mircea Negulescu si Lucian Onea ca au incercat sa "inventeze dosare in baza unor probe fabricate", in cauza fiind vorba despre Sebastian Ghita. DNA afirma, in replica, ca este vorba despre prezentarea "denaturata" a faptelor si precizeaza, prezentand transcrierea unor alte interceptari, ca o persoana din anturajul lui Mircea Cosma a incercat sa influenteze procurorii, amenintand, in caz contrar, cu prezentarea la televiziuni a unor inregistrari audio constand in "montaje si colaje".Vlad Cosma afirma, in materialul difuzat de Antena 3, ca exista un grup "infractional" din care face parte procurorul Negulescu, supranumit "Portocala" de o parte a presei, Lucian Onea si politistii Mihai Iordache si Florea Gabriela.