Prefectul Vasluiului cere luarea de masuri, dupa ce unor salariati de la pasapoarte si permise li s-au redus veniturile

Acesta a precizat ca va merge personal la cele doua servicii pentru a vedea situatia fiecarui salariat in parte, dupa care se va deplasa la Ministerul Afacerilor Interne, unde va solicita remedierea situatiei."Am identificat aceasta situatie atunci cand Serviciul Contabilitate a finalizat editarea fluturasilor pentru angajatii de la Serviciul de Pasapoarte si Serviciul de Inmatriculari si Permise. Intr-adevar, este o scadere a veniturilor. Voi merge personal la cele doua servicii, pentru a identifica cu exactitate, punctual, pe fiecare salariat in parte. Este vorba despre agentii de politie, nu si despre personalul contractual sau despre ofiteri. In cursul saptamanii viitoare voi merge la Bucuresti la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a gasi o solutie, in vederea rezolvarii acestor probleme. Nu este o situatie placuta, dar sa speram ca, asa cum am gasit de multe ori rezolvari, vom gasi si de data aceasta", a afirmat Eduard Popica.Prefectul a afirmat ca, din informatiile pe care le are, scaderea veniturilor este cauzata de faptul ca un spor de 15% pe care angajatii il primeau pana acum a fost introdus in salariul brut, motiv pentru care au intervenit unele diferente salariale.Cele doua servicii aflate in subordinea Institutiei Prefectului functioneaza cu un deficit de personal, iar unii salariati au anuntat deja ca, in cazul in care problema nu le va fi solutionata, vor solicita transferul in cadrul altor structuri ale MAI.