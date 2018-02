VIDEO Maramures: Salvamontist batut de un interlop local / Salvamontistul spune ca agresorul  l-a si amenintat cu moartea

El povesteste pe Facebook ca tocmai ajutase, impreuna cu un coleg, o femeie care isi rupsese piciorul, dupa care a intrat intr-un local sa bea un ceai.

"Dupa un timp intra individul (Colt alb), ne saluta, dau mana cu el si fara nici un motiv a inceput sa ma ameninte cu moartea, invocand diverse motive banale. Am incercat sa discut cu el civilizat dar nici o sansa. M-a lovit cu pumnul direct in fata in cel mai las si miselesc mod posibil", scrie Sorin Apostol.





"Am aproape 35 de ani. Niciodata de cand locuiesc in Borsa nu am dat o palma cuiva. Intotdeauna am evitat conflictele si mi-am vazut de treaba mea. De ani de zile ma implic in comunitate, am organizat campanii de ecologizare cu sute voluntari, am fost voluntar SMURD un an de zile, de aproape 4 ani sunt salvator montan, am salvat si ajutat impreuna cu colegii mei zeci de oameni si nu doar pe munte. Intotdeauna mi-am rezolvat conflicte prin dialog cu orice persoana pe care am suparat-o sau am deranjat o si invers.



Incerc prin ceea ce fac sa creez un model social demn de urmat noua generatie care vine dar si pentru copii mei. Imi doresc ca ei sa creasca intr-un oras linistit si civilizat.



Se pare insa ca o mana de oameni nu doresc acest lucru. Au nevoie ca voi sa traiti in teroare ca sa-si satisfaca nevoia de putere si importanta in societate. In timp ce scriu aceste randuri sint in spital sub supraveghere medicala. Copii ma suna si nu inteleg de ce nu am ajuns aseara acasa si de ce nu le-am dus dimineata la scoala. Asta e realitatea mea acum", acuza salvamontistul.