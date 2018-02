Primarii PSD de Prahova ar fi primit un SMS prin care sunt indemnati sa trimita cate 5 oameni in fata DNA Ploiesti

"M-a rugat d-na Laura Moagher sa va transmit urmatorul mesaj: 'Joi, 15 febr, ora 9.00 va roaga sa trimiteti, 5 persoane din partea dvs pe strada Cantacuzino din Ploiesti'. Nu conosc detalii. Pentru orice detaliu va rog sa o sunati pe Laura", se spune in SMS-ul ce ar fi fost trimis de consilierul judetean Rares Enescu.Deputatul Laura Moagher, care este si secretar executiv al PSD Prahova, a declarat la Digi24 ca mesajul nu a fost transmis de catre ea personal, precizand ca in cazul oricarei convocari, reuniuni, intruniri a partidului acest lucru il face personal prin SMS."Deci nu fac asta prin altcineva, prin interpusi sau colegi", a sustinut Laura Moagher. Ea recunoaste insa ca a purtat o discutie in acest sens "in sediu", dar sustine ca nu exista aceasta mobilizare la nivel de partid."Afirmatia mea a fost: Eu, Laura Moagher, ca si cetatean roman, cetatean al Prahovei, al Ploiestiului, m-as duce in fata la DNA, pentru ca sunt oripilata de ceea ce se intampla! Aceasta discutie a avut loc in conditiile in care mai multi cetateni au intrat in sediu si au intrebat: Domnule, ce se intampla, nu luati atitudine?", a relatat deputata PSD.