VIDEO Nava petroliera care lua apa, salvata din Marea Neagra si adusa in Portul Constanta

Nava care lua apa, adusa in Portul Constanta

Directorul Exploatare din cadrul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), Iulian Cretu, a declarat pentru News.ro, ca nava Delfi, pavilion Republica Moldova, a solicitat ajutorul autoritatilor portuare, dupa ce incepuse sa ia apa in sala masinilor.

La fata locului s-a deplasat nava Topaz pentru preluarea celor sapte membri ai echipajului, dar acestia nu au dorit sa paraseasca tancul petrolier. In cele din urma, Delfi a fost adusa de un remorcher in dana 128 a Portului Constanta Sud Agigea in cursul diminetii de miercuri.

Comandantul navei a avut nevoie de ingrijiri medicale in momentul sosirii la tarm, primind asistenta de specialitate din partea unui echipaj de ambulanta, dar nu a fost nevoie de transportul acestuia la spital.

Iulian Cretu a mai afirmat ca in prezent specialistii ARSVOM se afla la bordul navei pentru a scoate apa din sala masinilor si a identifica fisura, care dupa spusele echipajului, ar avea doi metri.

Echipajul este format din marinari din Rusia, Ucraina si Republica Moldova.

Nava Delfi a fost construita in anul 1977, iar in momentul aparitiei problemelor, nava de transport produse petroliere se indrepta catre Portul Constanta de la Odessa.