Reprezentantii societatii civile din CSM solicita urmarirea penala in personam pentru magistratii care ar fi implicati in posibila trucare a anchetelor penale in cazul DNA Ploiesti

Reprezentantii societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Romeu Chelariu si Victor Alistar, solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii care ar fi implicati in posibila trucare a anchetelor penale in cazul DNA Ploiesti, relateaza News.ro. Ei cer Inspectiei Judiciare sa urgenteze definirea obiectivelor tematice pentru controalele de fond, care sa abordeze respectarea obligatiilor privind administrarea si evaluarea probelor si situatia sesizarilor si plangerilor privind abaterile din justitie si realizarea urgenta a unei analize privind vulnerablitatea e corupere a atributiilor judiciare.





"Pentru a evita posibilitatea de prejudiciere a probelor solicitam de urgenta dispunerea masurilor de continuare a urmaririi penale in personam pentru magistratii implicati in trucarea anchetelor penale, conservarea probelor si initierea masurilor preventive cu privire la faptuitori. Cea mai grea lovitura data independentei justitiei ar fi musamalizarea acestui caz de grava corupere a atributiilor judiciare, precum si lipsa unor masuri de corectii de sistem, acest caz nefiind singular in justitia romana", spun reprezentantii societatii civile din CSM, referitor la cazul DNA Ploiesti.





Ei solicita Inspectiei Judiciare sa urgenteze definirea obiectivelor tematice pentru controalele de fond care sa abordeze respectarea obligatiilor legale privind administrarea si evaluarea probelor, precum si sa prezinte situatia sesizarilor si a plangerilor abanonate privind abaterile din justitie. De asemenea, ei cer realizarea urgenta a unei analize privind vulnerabilitatea de corupere a atributiilor judiciare prin colectarea informatiilor de la instante, parchete si celelalte parti.





Membrii CSM ii cer ministrului Justitiei sa "isi duca la indeplinire atributiile din matca sa constitutionala privind exercitarea autoritatii fata de structura Ministerului public". Ei atrag atentia ca problemele de sistem nu se rezolva doar prin raspunderea unor persoane vinovate managerial direct, ci si prin eliminarea surselor problemelor si a complicitatilor profesionale.





"Toleranta la coruptia judiciara trebuie sa fie zero, pentru eradicarea acestui fenomen fiind necesare atat raspunderi si raspunsuri personale, cat si modificari sistemice de ansamblu", subliniaza membrii CSM.





De asemenea, ei cer procurorului general sa isi asume raspunderea pentru starea de fapt si sa prezinte public situatia plangerilor depuse privind activitatea procurorilor, stadiul dosarelor, sa spuna care sunt motivele pentru care acestea nu au fost solutionate si sa precizeze de cate ori a solicitat verificarea stadiului acestor dosare.





"Integritatea sistemului de justitie reprezinta premisa unui stat de drept in care domnia legii este garantata in mod activ. Solicitam tuturor autoritatilor sa dea dovada de respect fata de cetateni si fata de rolul institutiilor pe care le conduc", conchid ei.





Sectia de urmarire penala si criminalistica a Parchetului General face cercetari intr-o cauza penala constituita ca urmare a inregistrarii unei plangeri penale si care vizeaza aspectele prezentate de catre mass-media in legatura cu situatia de la DNA Ploiesti.





"Ca urmare a solicitarilor mass-media de a prezenta un punct de vedere in legatura cu relatarile jurnalistice referitoare la o serie de aspecte vizand activitatea unor procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Structura Teritoriala Ploiesti, Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa comunice urmatoarele: Sectia de urmarire penala si criminalistica efectueaza cercetari intr-o cauza penala constituita ca urmare a inregistrarii unei plangeri penale si care vizeaza aspectele prezentate de catre mass-media", anunta Parchetul ICCJ.





Antena 3 a difuzat, duminica seara, o inregistrare cu fostul deputat PSD Vlad Cosma, care sustine ca procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea de la DNA Ploiesti ar fi incercat sa faca dosare in baza unor "probe fabricate" pe numele unor politicieni si oameni de afaceri, intre care Sebastian Ghita. Vlad Cosma a sustinut, de asemenea, ca seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, i-ar fi cerut sa modifice documente si probe care ar fi fost folosite ulterior in dosar.





Seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, a sustinut luni o conferinta de presa pentru a raspunde acuzatiilor de fabricare si plantare de probe lansate de fostul deputat. Onea a spus ca DNA Ploiesti nu a falsificat niciodata probe si a respectat intotdeauna legea. Procurorul a afirmat ca procurorii structurii pe care o conduce au fost avertizati de persoane din anturajul lui Vlad Cosma ca va urma un atac, ceea ce s-a si intamplat, dar nu vor ceda presiunilor, chiar daca acestea sunt din ce in ce mai agresive. Seful DNA Ploiesti a precizat ca chiar astazi a solicitat Inspectiei Judiciare (IJ) sa faca verificari, fiind in joc reputatia procurorilor.





Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in serviciu si constituire de grup infractional organizat. Conform Romania TV, in urma acestei plangeri, luni a fost inregistrat un dosar pe rolul Sectiei de urmarire penala din cadrul Parchetului General. Si Sebastian Ghita a amenintat ca va depune plangere penala impotriva DNA.