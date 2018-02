Traseul Strunga Dracului din Muntii Fagaras, interzis permanent pentru turisti

"Un lucru important pe care am reusit anul trecut sa il facem este legat de Strunga Dracului. Strunga Dracului este un segment din traseul principal al Crestei Fagarasului, care face legatura intre Varful Negoiu si Lacul Caltun. Este vorba de o portiune foarte inclinata, un horn, care are aproximativ 180 de metri, inclinatie de 70-80 de grade si in urma unor caderi de stanci, in urma cu cativa ani, am inchis accesul pe acest traseu, incercand sa asiguram o siguranta mai mare turistilor. Anul trecut am solicitat sprijinul Universitatii de Vest din Timisoara, care a realizat un studiu geo-tehnic si geo-morfologic pe Strunga Dracului pentru a ne spune daca prezinta siguranta, daca putem deschide traficul turistic in aceasta zona sau nu. In urma evaluarii respective s-a tras concluzia ca (...) se pot produce in orice moment caderi de pietre, caderi care nu pot fi anticipate. In aceste conditii, Strunga Dracului se inchide definitiv", a explicat Adrian David, intr-o conferinta de presa.Turistii pot ajunge la Strunga Doamnei, ocolind Strunga Dracului, pe o poteca veche, marcata. Acest traseu de ocolire presupune o jumatate de ora in plus pentru turisti."Exista un traseu de ocolire a Strungii Dracului, este pe teritoriul judetului Arges si impreuna cu colegii din Arges am facut demersurile catre Ministerul Turismului pentru modificarea acestui traseu. Varianta de ocolire necesita parcurgerea unei jumatati de ora in plus fata de accesul prin Strunga Dracului. Noi am marcat corespunzator zona respectiva, am pus indicatoare, de acces interzis, din pacate, in fiecare an, au fost vandalizate si o sa vedem in anul acesta, o sa luam masuri mult mai serioase pentru a inchide, pentru a fi cat mai vizibila aceasta interdictie", a mai spus Adrian David.Seful Salvamont Sibiu atrage atentia ca in prezent toate traseele montane sunt inchise.Strunga Dracului este o zona in care au avut loc numeroase accidente montane de-a lungul timpului.