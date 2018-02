Militarii, obligati din nou sa poarte uniforma in drum spre serviciu. Ministrul Apararii a modificat ordinul prin care militarii puteau sa vina si sa plece in civil la unitatile militare

"Acum trei zile, sunt exact trei zile, de cand am semnat ordinul prin care am modificat Articolul 211 din acest ordin care se referea la portul tinutei militare de la domiciliu pana la locul desfasurarii activitatii. (...) Obligatoriu; obligatoriu tinuta de oras, da. Vreau sa va spun ca a provocat o oarecare rumoare si ma astept sa provoace si mai multa din momentul in care va fi pus in aplicare, pentru ca eu spun asa - si o sa o repet, cu riscul de a-mi atrage antipatii: in momentul in care ai decis sa imbratisezi cariera militara, ti-ai asumat printre altele si aceasta haina militara care te onoreaza", a declarat Mihai Fifor la Radio Romania Actualitati. "Sa vedeti noua tinuta pe care o pregatim in momentul de fata cu domnul general Ciuca, deosebita, o sa placa foarte mult. Dar dincolo de asta, reprezinta pana la urma un simbol. Militarul roman nu cred ca are de ce sa se jeneze purtantanu-si tinuta militara pe care a imbracat-o in momentul in care a depus un juramant fata de tara. Nu pleci ca..., pleci in tura si-ti duci salopeta in plasa si te imbraci la locul de munca.", a mai declarat ministrul.Potrivit RRA, regulamentul de ordine interiorara (RG1) a fost modificat dupa 2007, permitandu-le militarilor sa se schimbe si sa poarte tinuta civila spre si de la unitatile lor militare.