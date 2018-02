Decizie esentiala pentru marile companii de stat: Legea care desfiinta guvernanta corporativa, declarata neconstitutionala

Altfel spus, managerii acestora vor fi selectati dupa criterii politice.





Consiliul Investitorilor Straini si Fondul Proprietatea. De altfel, Fondul Proprietatea a considerat ca este cea mai neagra zi din istoria guvernantei corporative din Romania.

"Am admis aceasta sesizare (...) in principal pentru incalcarea principiului bicameralismului. Legea pleca de la initiator cu vreo trei exceptii de la aplicarea OUG, intr-o Camera s-au mai adaugat vreo 30 si in alta Camera s-a triplat numarul fara ca sa fie trecute toate acestea prin ambele Camere. Pe de alta parte, legea modificatoare cuprinde un text neconstitutional potrivit caruia Guvernul, la randul lui, poate sa adauge cate alte intreprinderi vrea ca sa le excepteze de la prevederile legii corporative", a anuntat presedintele Curtii, Valer Dorneanu, la finalul sedintei, citat de Agerpres.Obiectia de neconstitutionalitate a fost formulata de 64 deputati liberali.In decembrie, Parlamentul a aprobat o lege prin care circa 100 de companii de stat urmau sa fie exceptate de la aplicarea legislatiei privind guvernanta corporativa.In privinta listei cu societatile de stat exceptate de la aplicarea legislatiei privind guvernanta corporativa, a existat multa nehotarare din partea parlamentarilor. Initial, proiectul de lege viza doar Administratia Nationala de Meteorologie, care urma sa fie adaugata la cele doua exceptii prevazute deja in OUG 109/2011: Regia Autonoma "Rasirom" si Compania Nationala "Romtehnica". In luna iunie, senatorii au aprobat sa sa introduca, intr-un proiect de modificare a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, o lunga lista cu societati si regii de stat care trebuie exceptate de la managementul profesionist. Apoi, in comisii, deputatii au mai introdus un amendament care va permite Guvernului sa decida singur daca va aplica legislatia privind guvernanta corporativa intr-o companie sau alta. In cele din urma, forma care a ajunge in Plenul Camerei Decizionale este cu zeci de exceptii, plus posibilitatea ca Executivul sa decida prin hotarare pentru eventuale companii ramase in afara listei.Decizia a fost criticata foarte dur dePrintre companiile exceptate, dintre care unele sunt listate pe bursa, se numara unele dintre cele mai valoroase intreprinderi de stat din Romania: Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Aeroporturi Bucuresti, Romgaz, Transelectrica, Administratia Porturilor Maritime SA Constantasi CE Oltenia.