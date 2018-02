UPDATE Curtea Constitutionala: Dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea CSM, neconstitutionale

"Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei - Legea 317/2004 privind organizarea CSM. Solutia este de admitere, cu unanimitate, a unor texte care vizeaza diverse puncte din legea de organizare. Vreo cinci la numar care se refera la mai multe texte. Va dau cateva exemple: este vorba despre un text care se repeta. Or, potrivit Legii tehnicii legislative, nu este uzual si este interzis chiar ca mai multe texte sa fie insirate in mod paralel pentru a crea confuzii in procesul de aplicare", a declarat presedintele CCR, Valer Dorneanu.El a spus ca un alt text declarat neconstitutional se refera la alegerea presedintelui si vicepresedintelui CSM."Textul actual omitea practic, ocolea textul constitutional care spune ca acestia se numesc in urma alegerii de catre plenul CSM. Or, textul pe care noi l-am criticat se referea ca presedintele Sectiei de judecatori este numit practic de drept (n.r. - presedinte CSM) si vicepresedintele tot de drept, din randul procurorilor. Repet, textul contrazicea prevederile constitutionale. Am mai declarat un text neconstitutional, repet tot cu unanimitate de voturi, acea reglementare care prevedea ca declaratiile membrilor CSM cu privire la faptul daca apartin, au apartinut sau au facut politie politica sunt cenzurate, sunt controlate de Comisia parlamentara de control al SRI", a precizat seful CCR.