Tudorel Toader anunta ca isi intrerupe vizita in Japonia, dupa acuzatiile la adresa DNA

"Joi voi participa la sedinta de Guvern", a declarat, pentru agentia Mediafax , Tudorel Toader, care se afla in prezent in Japonia, intr-o vizita care ar fi trebuit sa se incheie la finalul acestei saptamani.Intreruperea vizitei vine dupa ce premierul Viorica Dancila i-a cerut lui Tudorel Toader sa vina "cat mai repede" in tara, in contextul seriei de acuzatii la adresa procurorilor DNA.Aceasta a precizat ca Tudorel Toader, in calitatea sa de ministru al Justitiei, "este cel mai in masura sa vada care este situatia".