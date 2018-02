Dana Girbovan: Singura data cand mi s-a propus, tangential, daca as lua in calcul sa accept sa ocup pozitia de ministru al justitiei a fost de premierul Sorin Grindeanu

Procuroarea DNA Mihaiela Moraru Iorga a sustinut duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ar fi chemat-o si ar fi intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru, al carui nume era vehiculat pentru postul de premier, argumentul lui Kovesi, potrivit Mihaielei Iorga, fiind ca acesta o va numi ministru al Justitiei pe Dana Girbovan, sefa UNJR, ceea ce "nu ar fi bine pentru DNA".Am ascultat stupefiata afirmatiile doamnei procuror Mihaela Iorga Moraru, facute in seara zilei de 11 februarie 2018, in care a afirmat ca doamna procuror-sef DNA Laura Codruta Kovesi i-a cerut sa "urgenteze" un dosar cu un ministru, deoarece numele acestuia era vehiculat ca viitor premier."Explicatia a fost de genul ca 'daca acest domn va ajunge premier, doamna Dana Girbovan va fi ministru al Justitiei, ceea ce ar insemna un dezastru pentru noi'", a spus doamna Moraru.Ii solicit public doamnei procuror Iorga Moraru sa dezvaluie concret tot ce stie despre acea situatie, deoarece este in interesul democratiei si al justitiei din Romania sa stim cine e acel ministru si cand a avut loc discutia.Sunt si eu curioasa, la fel ca toti romanii, cred, sa aflu cine a fost acel ministru despre care s-a cerut sa i se urgenteze dosarul pentru ca m-ar propune ministru al justitiei.SINGURA data cand mi s-a propus, tangential, daca as lua in calcul sa accept sa ocup pozitia de ministru al justitiei a fost de premierul Sorin Grindeanu, in cadrul unei intalniri pe care am avut-o cu acesta pe data de 15 februarie 2017, lucru pe care l-am declinat.Intalnirea respectiva a fost ceruta de premierul Grindeanu, iar agenda discutiei a fost strict legata de chestiuni ce tin de justitie, cum ar fi degrevarea instantelor, temele din Memorandumul privind justitia precum si restantele salariale. Nu a existat pe agenda prealabila a discutiei vreo referire la numirea ministrului justitiei. In cadrul discutiei, referirea la ocuparea functiei de ministru al justitiei a fost facuta tangential, am declinat-o, si am mers mai departe cu temele pe care le-am avut pe agenda.Am postat pe Facebook acest lucru pe data de 21 februarie 2017, tocmai pentru a nu lasa loc speculatiilor.In afara de acea discutie, nimeni altcineva nu a discutat cu mine ocuparea acelei functii, si cu atat mai mult nu am facut-o eu.Este socant, de aceea, sa aflu ca procurorilor din cadrul DNA li se dadeau instructiuni pentru a urgenta anumite dosare cu scopul de a influenta decizii politice ori numiri in functii publice.Reiterez, de aceea, solicitarea doamnei procuror Iorga Moraru sa spuna public care a fost ministrul a carui dosar procurorul sef DNA a cerut sa-i fie urgentat, cand a avut loc discutia respectiva si in prezenta carei alte persoane, pentru a putea fi efectuate verificari sub aceste aspecte.Interesul public in aflarea adevarului este mai important decat obligatia de rezerva, deoarece cele afirmate privesc fapte grave care compromit procesul democratic si functionarea statului roman.