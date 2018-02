Viorica Dancila a anuntat ca ii va cere lui Tudorel Toader sa vina "cat mai repede" in tara, pe fondul acuzatiilor la adresa DNA

"Trebuie facut tot ce este posibil ca sa lamurim informatiile" aparute in legatura cu acest subiect, a spus Dancila, la iesirea din sediul PSD.Viorica Dancila nu crede insa ca e nevoie de o decizie politica in acest caz, asa cum afirmase anterior vicepremierul Paul Stanescu."Nu. Eu cred ca aceasta decizie sau o decizie trebuie luata din punct de vedere juridic si tocmai de aceea nu cred ca un partid politic poate sa se pronunte pe acest lucru, si chemam ministrul Justitiei care este cel mai in masura sa vada care este situatia. Astept sa se intoarca ministrul Justitiei in tara si, din punctul meu de vedere, trebuie facut tot ce este posibil sa lamurim informatiile care au aparut in ultima vreme in spatiul public", a spus Dancila, citata de Agerpres.