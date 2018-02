Viorica Dancila, despre acuzatiile la adresa DNA: Este ingrijorator / Nu trebuie sa vedem ca intreaga justitie face lucruri urate sau ca nu ar judeca drept

"Este ingrijorator pentru fiecare roman si eu, in calitate de prim ministru, vazand ca in discutiile de aseara se cerea fabricarea probelor chiar pentru prim ministru, nu sunt intr-o situatie confortabila, dar si pentru un roman care trebuie sa vada in justitie dreptatea. Nu trebuie sa vedem ca intreaga justitie ar face lucruri urate sau ca nu ar judeca lucrurile drept", a declarat Viorica Dancila, la intrarea in sediul PSD.Aceasta a precizat ca nu a avut o discutie cu ministrur Justitiei, acesta fiind plecat din tara, dar a afirmat ca va exista o astfel de discutie."Nu pot sa va spun la ce masuri ma astept. Trebuie sa avem o discutie pe acest subiect, nu pot sa anticipez", a mai spus Dancila.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar vizandu-i pe Sebastian Ghita si Victor Ponta.De asemenea, in emisiune a fost si procurorul Mihaiela Iorga a relatat ca ca sefa DNA Laura Codruta Kovesik a chemat-o si a intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier, argumentul lui Kovesi fiind ca acesta o va numi ministru al Justitiei pe Dana Girbovan, sefa UNJR, ceea ce nu ar fi bine pentru DNA. De asemenea, Iorga a vorbit si despre imixtiuni ale lui Kovesi in dosare.Ulterior, fostul deputat Sebastian Ghita a reluat afirmatiile conform carora a avut o relatie apropiata cu Laura Codruta Kovesi.