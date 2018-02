Petre Daea vrea sa combata grindina cu doua escadrile de avioane

Ministrul Agriculturii nu a dat detalii despre tipul de avion ce urmeaza a fi folosit si nici despre tehnologia necesara. Reamintim ca o escadrila militara e compusa din 12-16 avioane, in functie de tipul aeronavelor (vanatoare, bombardament etc).Daea a vorbit si despre combaterea grindinei prin intermediul unor rachete speciale, anuntand ca in acest an se vor deschide 65 de noi puncte de lansare. "Este greu sa stapanesti natura. Nimeni nu are cheia naturii pentru ca, daca am avea-o, am putea fi mai mult decat ce suntem astazi, dar nu ne propunem si nici stiinta nu isi propune, pentru ca nu poate, cu atat mai mult un ministru, care este angajat zi de zi in munca lui. Nu ne lasam la mana naturii, suntem in cadrul ei, iar agricultura tarii se desfasoara tot timpul sub zodia riscului", a mai spus Daea pentru Agerpres.