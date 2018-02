Victor Ponta, dupa acuzatiile la adresa procurorilor DNA: Sunt sigur ca ministrul Justitiei nu va face nimic, nu il lasa Dragnea, care continua blatul cu Sistemul sperand ca el scapa

"Cel care are dreptul legal sa actioneze - adica Ministrul Justitiei - sunt sigur ca nu va face nimic (nu il lasa seful lui Liviu Dragnea care isi continua 'blatul' cu Sistemul sperand ca el scapa)! Si Parlamentul dominat de Dragnea se va multumi sa dea din gura si atat!Nici de la Procurorul General Augustin Lazar nu am nicio asteptare - a ajuns in functie prin inscenarea unui dosar predecesorului sau Tiberiu Nitu!", a scris Ponta, luni, pe contul sau de Facebook , dupa seria de acuzatii la adresa DNA formulate de Vlad Cosma si de procurorul Mihaila Moraru Iorga.Acesta afirma ca, in timp ce se afla in vizita oficiala in SUA, la DNA Ploiesti i se "fabricau probe false, se instigau martori mincinosi si se pregatea perchezitionarea mamei si surorii" sale, precum si arestarea cumnatului sau."Deoarece nu am demisionat imediat dupa inscenarea de la Ploiesti s-a trecut la planul al doilea pentru schimbarea Guvernului - procurorul Uncheselu a inventat la Bucuresti un alt dosar pentru pretinse fapte din 2007-2008 ( eram deja in 2015) falsificand documente si santajand martorii din dosar sa minta ceva despre mine!", sustine Victor Ponta.Insa "cel care are dreptul legal sa actioneze - adica Ministrul Justitiei - sunt sigur ca nu va face nimic (nu il lasa seful lui Liviu Dragnea care isi continua 'blatul' cu Sistemul sperand ca el scapa)! Si Parlamentul dominat de Dragnea se va multumi sa dea din gura si atat!".Ponta spune ca nu are nicio asteptare nici de la procurorul General Augustin Lazar, care "a ajuns in functie prin inscenarea unui dosar predecesorului sau Tiberiu Nitu"."Sper doar ca CSM sa faca ceva pentru onoarea si prestigiul miilor de magistrati corecti care nu au nicio legatura cu aceste abuzuri ingrozitoare / si am incredere ca judecatorii vor face dreptate (insa dupa ani de umilinte si pierderi ireparabile)!Update - la inregistrarile evident reale ale "inculpatului" Vlad Cosma a raspuns si DNA cu alte inregistrari ( foarte probabil la fel de reale)! Nu ca nu ar fi adevarat ce spune Cosma , dar uite ca avem si noi la fel si le scoatem cand ne trebuie !!!! Ma intreb cine este mai infractor in acest caz??? Greu de raspuns.... dar unii cica sunt procurori, aplica legea si sunt platiti din bani publici pentru asta !!!", mai scrie el.