Liviu Dragnea, dupa acuzatiile la adresa procurorilor DNA: Incep sa apara tot mai multe dovezi in ce priveste acest stat paralel, aceasta mafie

"Par adevarat", a spus acesta, cerand "masuri imediate ca astfel de practici sa nu se mai repete in Romania". "Daca sunt adevarate" atunci avem "elemente clare de politie politica", a argumentat el."Incep sa apara tot mai multe dovezi in ce priveste acest sistem, acest stat paralel, aceasta mafie care incearca sa detina puterea in Romania intr-un mod nelegitim", a spus Dragnea, inainte de a intra la o reuniune a conducerii PSD.Acesta a afirmat ca daca cele afirmate duminica seara la Antena 3 de procurorul Mihaiela Moraru Iorga sunt adevarate, atunci "sunt elemente penale foarte serioase".Mihaiela Moraru Iorga a acuzat-o pe sefa DNA ca a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier, argumentand ca acesta o va numi ministru al Justitiei pe Dana Girbovan, sefa UNJR, ceea ce nu ar fi bine pentru DNA.Intrebat la ce s-a referit aceasta, Dragnea a raspuns: "Cred ca era vorba de nominalizarea de dupa motiunea impotriva lui Sorin Grindeanu".Dragnea a afirmat ca aceste acuzatii arata o "o atitudine despre o doamna respectabila, presedinta UNJR", Dana Garboveanu, care "mi s-a parut foarte echilibrata"."Va pot spune ca dupa ce si-a dat demisia Iordache am avut o discutie cu Grindeanu si l-am rugat sa caute variante pentru Ministerul Justitiei. Mi-a zis ca a vut o discutie cu doamna Garbovan care a declinat propunerea, nedorind sa iasa din magistratura", a explicat Liviu Dragnea, sustinand ca acest subiect nu a mai fost discutat ulterior.