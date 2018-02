Viorica Dancila, intrebata daca Valcov va fi demis: Nu am abandonat niciodata un membru al echipei mele care trece printr-un moment dificil

"Nu am abandonat niciodata un membru al echipei mele care trece printr-un moment dificil. Abordarea mea va fi alta cand va fi hotararea definitiva", a spus Viorica Dancila, la intrebarile presei.Aceasta a argumentat ca "fiecare dintre cetatenii acestei tari au dreptul la o prezumtie de nevinovatie pana la o hotarare definitiva".Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si consilier al premierului, a fost condamnat joi de ICCJ la opt ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani.Potrivit deciziei instantei, Valcov a primit 4 ani pentru trafic de influenta, 6 ani pentru spalare de bani, 2 ani pentru efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia. Aceste pedepse s-au contopit, aplicandu-se pedeapsa cea mai mare, la care se adauga un spor, rezultand astfel o condamnare finala de 8 ani.Totodata, se confisca de la acesta suma de 6,2 milioane lei, fiind mentinut sechestrul asigurator dispus de procurorii DNA.