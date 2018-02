Ambasadorul Hans Klemm a ajuns la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila

Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, in urma cu o zi, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm, programata luni, la ora 10,00, este prima dintr-o serie de astfel de intalniri pe care premierul roman le va avea in perioada urmatoare cu reprezentanti ai ambasadelor straine acreditate in Romania."Intalnirea cu ambasadorul SUA este prima dintr-o serie de intrevederi pe care doamna prim-ministru le va avea cu reprezentantii misiunilor diplomatice la Bucuresti", a declarat Nelu Barbu.