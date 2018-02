Vlad Cosma ii acuza pe procurorii DNA Negulescu si Onea ca au inventat dosare impotriva lui Sebastian Ghita in baza unor probe fabricate / DNA prezinta propriile interceptari: Daca e si VOICULESCU bagat ... si GHITA ... in treaba asta, e o chestiune mai serioasa

"V. Cosma: De ce nu te-au lasat?

procuror M. Negulescu: Nu venise vremea atunci, nu stiu.

V. Cosma: Si acum? De ce nu te lasa acum pe evaziune

Negulescu: Pentru ca nu vreau eu sa ies la inaintare. A zis ca e mai bine asa. Pentru ca el stie ca eu sunt creierul", potrivit transcrierii Antena 3.

"M. Negulescu: Deci, daca tu o faci asa cum iti spun eu, p-asta chiar vrea sa-l ia (ref. Sebastian Ghita). Da? Si-l ia bine de tot, da?

procuror M. Negulescu: Asculta-ma, el oricum e dauna totala (ref. Sebastian Ghita). Noi vrem sa ii luam inclusiv banii, da? Tot ce are. Deci, ii luam tot, da? Problema e sa avem scanteia, sa declansam scanteia. Ba, deci, eu vreau...deci, asculta-ma".

"M. Negulescu: Daca eu ..eu am vorbit asa...stie doamna.. aia (ref. Laura Codruta Kovesi), Lucica (ref. Lucian Onea, sef DNA Ploiesti ) si eu. Si omul asta (n.r ￯ Iordache), atat...

procuror M. Negulescu: Eu as fi vrut...tu ai alea la tine? Nu, hai sa facem...Eu m-am gandit asa: daca o punem intr-un plic...

V. Cosma: Ok

procuror M. Negulescu: Si o trimite un anonim.

V. Cosma: Unde?

procuror M. Negulescu: Aa...la DNA. Cu un scris pe calculator.

V. Cosma: Pe foi?

procuror M. Negulescu: Pe ce vrei tu, pe foi, pe stick, p**a mea, mi se rupe, din care sa rezulte ca este scrisul ala...Sebastian Ghita....si ca in perioada asa....

Ca nu, astea ....vom face la fel.

V. Cosma: Bine, cum ii zice lui Lucica?

procuror M. Negulescu: Sa ajunga acolo.

V. Cosma: Vine asa.

procuror M. Negulescu: O anonima.

V. Cosma:...Un om pe strada si hop ..fix ...

procuror M. Negulescu: O anonima, da..

Iordache : Un cetatean care e indignat

procuror M. Negulescu: Mai sunt si alte lucruri care duc la asta, nu esti numai tu pe strada asta".

"Persoana: ... Duminica iese pe televizor. Si-au facut niste inregistrari, niste chestii de genul asta... si vor sa iasa pe televizor sa distruga pe toata lumea.

... N-am ce sa fac! Ca asta... ca n-au... Au facut, au aranjat tot! Sa... Vor sa iasa duminica, sa iasa pe televizor cu ele.

... Nici nu v-am spus!... Si daca va fi un scandal foarte mare si o basica foarte mare, care va exploda, pentru ca el are niste chestii foarte, foarte...

... O sa iasa un scan... o sa iasa un scandal fantastic, ca se duce la presa, care presa e impotriva voastra! Si o sa fie o... intreg scandal. Eu acuma va spun decat... va spun... va trag un semnal de alarma... Adica, ce puteti sa faceti?... ca nu puteti sa le faceti, ca el le are... Oricum sunt toate date, montate...

... Ei au ce au, ca... ala mi-a zis: "...Domn'e (...) nu mi-au dat nici macar o caracterizare pentru tata!"

... Dumneavoastra trebuie sa intelegeti, ca nu e de gluma! Au facut niste discutii mari pe la C.S.M., pe la CONSILIUL MAGISTRATURII, pe la INALTA CURTE... tot felul de discutii... cu S.R.I.-ul... s-au inteles... au fost toti, impreuna, la SEBI GHITA, in... in asta, cum ii spune? In... a... in SERBIA.

... Au avut pe-acolo discutii... le-a aratat... au montat impreuna... Sunt montate oficial cu aia dupa la R.T.V., cu GADEA, de la ANTENA 3... Deci, nu... nu e un scandalut!

... E ditamai regia facuta! O sa transmita doua posturi in direct... si ROMANIA TV... si ANTENA 3! ANTENA 3 o sa fie in direct, cu totul, absolut...!

Ofiter DNA: Ce varianta? Care ar fi varianta?

Persoana: Nu stiu! Sa-l lasati, dracu', in pace!

...trebuie sa ne asezam undeva, sa cautam o varianta, sa pice la o pace, sa faca intr-un fel, ca o sa vada ce recul o sa aiba prima...

....Duminica apare... Trebuia sa apara pe data de 15... eu stiam ceva, n-am fost sigur... da' am avut noi... ne-a amanat noua procesu'... si acum avem pe 18 proces... si s-ar putea sa fie ultimul, ca incep dezbaterile si... a zis ... "Ce sa mai fac cu alea, daca ma duc la puscarie?"

...Cu cat ajungi mai sus, caderea e in jos... si eu acuma va spun in felul urmator... asta, asa... fac o discutie... si uit ca am facut-o! Vedeti-va de pielea dumneavoastra, ca sunteti la fel de bagata ca si ceilalti!

... Este vorba si de serviciul, si de salariile, si ...[neinteligibil]..., si de familia dumneavoastra.

...Da! Eu, cu ochii mei am vazut! Mi-e mila de dumnea... Eu va spun cinstit! Vedeti-va de pielea dumneavoastra!

...Oamenii-s nebuni! Nu va dati seama ce filme au facut, ce discutii, ce imbarligari! Au discutii cu CIUTACU, cu... cu nu stiu care, cu nu stiu care, cu nu stiu care, cu nu stiu... cu douazeci de insi... cu VICOL, cu BLAGA, cu UDREA, cu BICA, care intra in direct de nu stiu unde, cu PONTA, care nu stiu ce vine sa zica. O sa fie un scandal monstru! N-au vrut sa faca chestia asta c-a picat Guvernu' si n-au vrut sa ...[neinteligibil]... una cu alta! Cu DRAGNEA, care ii cere schimbarea lui KOVESI... cu inregistrari, in care discuta NEGULESCU la telefon...

... E ticluita ca lumea si sunt pregatiti rau de tot!

... Si dupa ce vedem primul set si vedem impactul care este... o sa va dau un telefon, ca vin... si vedem.

Persoana: Nu! Problema e ca... o sa inceapa un mare scandal la ANTENA 3... si v-au filmat... si pe dumneavoastra......Nu stiu! Au intrat doi... cablati cu interfoane, cu camere, cu tot...

... Intra si GHITA de la BELGRAD, in direct... S-a dus VOICULESCU acolo... Adica, e o chestiune ampla, care e numa' pe D.N.A. Ploiesti!.... VLADUT COSMA. Are termen in februarie si acuma vrea sa dea drumul...

...Si... concluziile ajung la KOVESI. ca de aia s-a dus VOICULESCU, ca vor sa... habar n-am!... a... stiu doar ca o sa le dea drumu'... la ANTENA 3, la GADEA, ..., tot se duc, fac repetitii... montaje. Serios!

... Da, nu stiu. Ca miza e alta, miza e de distrugere, nu de cancan!

... Adica, nu e o situatie de cancan, ca vor sa dea niste inregistrari! Ideea e sa-l distruga pe domnul ONEA... nu stiu!... sa ajunga la KOVESI... Daca e si VOICULESCU bagat... si GHITA... in treaba asta, e o chestiune mai serioasa! Nu e facuta doar asa, de... VLADUT!

Vlad Cosma afirma, in materialul difuzat de Antena 3, ca exista un grup "infractional" din care face parte procurorul Negulescu, supranumit "Portocala" de o parte a presei, Lucian Onea si politistii Mihai Iordache si Florea. In acest material sunt prezentate si o serie de interceptari audio in care printre interlocutori ar figura Mircea Negulescu si Lucian Onea.Cosma spune ca procurorii i-au spus ca au "o hartie cu scrisul lui Sebastian Ghita" si i s-a transmis ca, daca vrea sa scape cu bine din dosarele care il vizeaza, sa ii ajute.Intr-una dintre inregistrari, o voce atribuita procurorului Negulescu afirma: "pe mine nu m-au lasat sa il iau pe evaziune si pe spalare ca era mort demult. (ref. Sebastian Ghita)"Intr-o alta inregistrare, vocea atribuita lui Negulescu spune: "Lucica (Onea Lucian, sef DNA Ploiesti) ... deci, s-a dus la Bucuresti, doamna a fost foarte incantat, da? Si asteapta cu mare satisfactie chestia asta".Iata mai jos un pasaj din transcrierea acestei conversatii:Intr-un alt fragment, Vlad Cosma afirma ca procurorii au incercat sa fabrice o proba:DNA afirma in replica, intr-un comunicat publicat luni dimineata, ca "Vlad Cosma, inculpat pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta intr-un dosar aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu termen pe 19 februarie 2018, trimis in judecata de Serviciul Teritorial Ploiesti al Directiei Nationale Anticoruptie, a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal aflat in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal".Potrivit DNA, anterior difuzarii inregistrarilor, "persoane din anturajul acestuia s-au prezentat in mod repetat la seful Serviciului Teritorial Ploiesti si, in lipsa acestuia, la alti procurori/ofiteri de politie judiciara - ultima data vineri, 9 februarie 2018 - cerandu-le procurorilor sa faca demersuri astfel incat sa ii creeze o situatie juridica favorabila lui si tatalui sau - inculpatul Cosma Mircea (cercetat pentru luare de mita si abuz in serviciu in acelasi dosar aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu termen pe 19 februarie 2018, in care este inculpat si fiul sau)".DNA sustine ca "procurorilor li se cerea sa nu deruleze o ancheta penala cu privire la presupuse infractiuni aflate in legatura cu dosarul deja trimis in judecata, precum si sa intocmeasca si sa elibereze un inscris care sa ii foloseasca inculpatului Cosma Mircea la imbunatatirea situatiei juridice in dosarul aflat la ICCJ, in faza procesuala a apelului".Aceste persoane, care nu sunt identificate concret, "au atras atentie procurorilor ca, in caz contrar, vor fi difuzate la diverse posturi de televiziune inregistrari video din anchetele acestora, constand in montaje, colaje, special realizate pentru compromiterea procurorilor si ofiterilor de politie care au instrumentat mai multe cauze penale, printre care si cel privindu-i pe inculpatii sus mentionati".DNA prezinta doua transcrieri ale unor conversatii purtate de o "persoana din anturajul lui Mircea Cosma si ofiter de politie de la ST Ploiesti" in 9 februarie 2018.Transcriere discutie dintre o alta persoana din anturajul familiei Cosma si procuror ST Ploiesti - 29.01.2018Potrivit DNA, difuzarea acelor inregistrari "are ca scop compromiterea procurorilor si a ofiterilor de politie care au instrumentat cauzele privind pe Cosma Mircea, Cosma Vlad si pe fostul deputat Ghita Sebastian Aurelian", in conditiile in care pe rolul ICCJ se afla dosarul penal cu termen la data de 19 februarie 2018.La acest moment, alte detalii nu pot fi furnizate, deoarece aspectele mentionate fac obiectul unui dosar penal avand ca obiect, intre alte infractiuni, si infractiunea de santaj, mai spune DNA.